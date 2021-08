Semifinalele SuperStar România se filmează la Arenele Romane, iar publicul poate participa la concerte

Smiley a dorit ca de ziua lui să împărtășească publicului câteva gânduri. Într-un mesaj retrospectiv, artistul își amintește de copilărie, de pasiunile care l-au condus până în prezent și de persoanele importante din viața lui. Recunoscător pentru tot ceea ce i-a oferit viața, Smiley le mulțumește tuturor celor care fac parte din ea, atât familiei și prietenilor, cât și fanilor care îl apreciază și îi ascultă muzica.

"Viața e parcă un tur de carusel sau cât un cântec dintr-o cutiuță muzicală. Mă uit acum la caruselul meu și întorc cheița muzicii vieții mele:

Am 38 de ani și iubesc muzica și povestile de când sunt mic. Atunci când eram mic, îmi imaginam că până la 38 e o eternitate. Au trecut ca o clipă...

Moment cu moment, mi-am trăit viața așa cum am visat-o și m-am bucurat de fiecare etapă a ei cu intensitatea cu care mă bucur acum. Și cred că daca mâine aș redeveni copilul de ieri, viața mea ar arăta tot așa...

Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copilă din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși și o bunică care-mi ascultă muzica pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori mai mare ca mine, și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă, lumea îmi zâmbește și îmi spune domnul Smiley...

Sunt bucuros, ca un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineața la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tura mea de carusel îmi lasă un zambet mare pe față... E zâmbetul cu care-ți scriu acum că viața trece și că avem puterea să o încetinim și să ne bucurăm de ea. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din viața mea!" - Smiley.