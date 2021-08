NOMAD anunță încă două petreceri, cu DJ TENNIS și THE HACKER

Pe 28 august, NOMAD va da startul unei serii de party-uri inedite. Petrecerile au în spate un scenariu post-apocaliptic, cu artiști de muzică electronică, decor custom-made și dansatori costumați, care vor anima atmosfera. Primul party va avea loc la Combinatul Fondului Plastic din București, și-i va avea în lineup pe Palms Trax , Mehmet Aslan și Eddie Lanzat. Petrecerea va începe la ora 16:00 și se va încheia la ora 02:00, iar biletele pot fi achiziționate online.

Nomad Party în Mamaia

Cel de-al doilea eveniment este programat pentru 3 septembrie, în Mamaia, la Form Beach, cu un lineup care îi va include pe DJ TENNIS (manager de turneu de trupa punk rock, bucătar profesionist și acum DJ și producător de succes, care mixează de la disco la techno, house șo funk, fondator și A&R al casei de discuri Life and Death), Capablanca (C.P.I./ Discos, DJ carismatic și eclectic, producător și fondator al casei de discuri Discos Capablanca) și Gemini Brothers (ritmurile, liniile de bas și sunetele complexe și intense sunt motivele pentru care au scos piese la case de discuri legendare ca Moodmusic, Skint/BMG, Eskimo, or Miami’s Bad Barbie). Un al patrulea DJ va fi adăugat în lineup curând.

Nomad Party la Iași

Ultimul eveniment din seria NOMAD a acestui an va avea loc pe 17 septembrie, la Iași, la The Secret. Lineup-ul de închidere a seriei va include The Hacker (DJ legendar trecut prin faze de Techno, EBM, Sci-FI Electro și New Wave, dar probabil cel mai cunoscut de public ca principalul fondator al Electroclash-ului), Kosta (cu o carieră de aproape 20 de ani, e prezent în industrie la o multitudine de festivaluri și cluburi cu un spectru larg de muzică, de la funk, disco, afro house, la house și dark disco) și Alexandru Jijian (realizator de show-uri radio și iubitor de muzică electronică, ce a împărțit scena cu nume ca Jeff Mills, Miss Kittin, Marcel Dettmann, Nina Kraviz, Apparat, Chris Liebing). Un al patrulea DJ se va alătura lineup-ului din Iași în perioada următoare.

Reguli de acces:

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale la momentul desfășurării evenimentului.

Participanții la eveniment trebuie să aibă 18 ani împliniți și să dețină un bilet de intrare valid pentru a li se permite accesul în incinta evenimentului. Un bilet conferă acces pentru o singură persoană.

Cu scopul de a asigura sănătatea și siguranța participanților, a staffului și a artiștilor, seria de evenimente NOMAD va avea loc în aer liber și cu respectarea măsurilor legale locale impuse de autorități la data desfășurării evenimentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a impune oricare sau toate dintre măsurile următoare pentru participanți: prezentarea dovezii vaccinării și/ sau dovezii testării și/ sau dovezii prezenței anticorpilor pentru SARS-CoV2, păstrarea distanței sociale față de alți participanți, minimizarea aglomerării de oameni prin acceptarea sosirii la locație la orele comunicate și purtarea măștii în spațiile comune (bar, toalete etc.).

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentelor. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea platformelor social media NOMAD, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere, înainte de participarea la eveniment.