DJ-ul olandez Nicky Romero aduce un show exploziv la SAGA Festival 2021

DJ, producător și owner al unui renumit label de muzică dance electronică, Protocol Recordings, Nicky este o forță a industriei muzicale internaționale. De la hit-urile "Toulouse" și "I Could Be The One" la piesa sa #1 în US Dance Radio, "Sometimes", feat. DallasK & Xylo, artistul are în portofoliu o discografie impresionantă formată din piese originale, remixuri, co-producții și edituri, care demonstrează capacitatea sa de a evolua în peisajul muzicii electronice ce este într-o continuă schimbare. De-a lungul timpului, Nicky Romero a încheiat colaborări de succes cu artiști de top precum Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și Timmy Trumpet, fiind în orice situație un adevărat vizionar.

În toamna aceasta, publicul se va bucura din nou de muzica lui, de energia debordantă și de un set special, pregătit pentru SAGA Festival, direct din inima capitalei.

"România este o țară specială, cu un vibe fantastic. După mai bine de un an în care am simțit foarte tare lipsa publicului, sunt nerăbdător să aduc la București un show exploziv, la SAGA Festival. Voi fi pentru prima dată în capitala României, iar acesta este încă un motiv să facem din această experiență una de neuitat. Ne vedem în septembrie cu foarte multă energie și chef de distracție", a spus Nicky Romero.

De la începutul carierei sale, Nicky Romero a fost headliner la festivaluri importante de muzică electronică precum Tomorrowland, Electric Daisy Festival și Ultra Music Festival, iar în toamna aceasta va fi în fața publicului din România, în București, la SAGA Festival.

Despre SAGA Festival

SAGA Music Festival, primul festival de muzică electronică din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie și pregătește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume.

Line-up-ul include nume sonore, peste 100 de artiști din muzica electronică și nu numai. Pe scena principală vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Masked Wolf, Mike Williams, Morten, Nervo, Nicky Romero, Regard, Salvatore Ganacci, SICKICK, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, iar alți artiști urmează să fie anunțați.