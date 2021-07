Yngwie Malmsteen a lansat piesa "(Si Vis Pacem) Parabellum", un track de înaltă virtuozitate

Yngwie Malmsteen va lansa albumul "Parabellum" pe 23 iulie prin casa de discuri Music Theories Recordings/Mascot Label Group. Cat despre single-ul cel nou, "(Si Vis Pacem) Parabellum)" este de o dificultate fantastică, după cum chiar Yngwie afirmă în descrierea de pe YouTube a acestui track. Arpegiile pe octave sunt declarate ca "satisfăcătoare" de către muzician, care s-a inspirat din tehnicile de a cânta la vioară pentru aceasta creaţie.

Progresia de acorduri şi note este fabuloasă, explozivă şi extrem de rapidă, dar naturală. Virtuozul suedez are un catalog de 21 de albume solo de studio şi a contribuit la ascensiunea trupei Alcatrazz în anii 1980. Pe lângă talentul la chitară, nordicul este un compozitor apreciat şi pe release-urile recente şi-a dovedit chiar şi talentul vocal. Ultimul single lansat de Malmsteen a fost "Wolves At the Door" în primăvara lui 2021, atunci când a fost anunţat şi noul LP.

Acel single a inclus un tribut pentru Paganini, maestrul violonist din secolul 19. Se pare că tributul pentru muzica de vioară şi compoziţiile dificile continuă. Cat despre noul material discografic, el este ilustrat cu o pictură a lui Malmsteen, realizată de apreciatul artist David Benegas. Ideea ar fi venit de la soţia chitaristului, April şi totul a fost uşurat de faptul că David locuia lângă cuplu, în Florida.

"Parabellum" are 12 piese şi găsiţi tracklist-ul său mai jos:

1. Wolves At The Door

2. Presto Vivance În C# Minor

3. Relentless Fury

4. (Şi Vis Pacem) Parabellum

5. Eternal Bliss

6. Toccata

7. God Particle

8. Magic Bullet

9. (Fight) The Good Fight

10. Sea Of Tranquility

În vârstă de 58 de ani, artistul pe numele său real Lars Johan Yngve Lannerbäck este activ din anul 1978. A devenit cunoscut în anii '80 pentru stilul său neoclasic de a cânta heavy metal. În 2009 revista Time îl plasa pe locul 9 în top 11 al celor mai buni chitarişti din lume (chitară electrică doar).