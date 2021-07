Sneaker Pimps revine după aproape 20 de ani cu piese noi: "Fighter" şi "Squaring the Circle"

Aceste single-uri au debutat pe 9 iulie şi sunt doar începutul, deoarece Chris Corner şi colegii de trupă au lucrat la un album nou. Grupul trip-hop va lansa albumul "Squaring the Circle" pe 10 septembrie, primul de la "Bloodsport" lansat în 2002. Puteţi asculta noile track-uri pe Spotify. Ele, ca şi noul material discografic au fost compuse, înregistrate şi produse de membrii fondatori Sneaker Pimps Chris Corner şi Liam Howe.

Înregistrările s-au produs la Sawtooth Studios în Pioneertown în SUA, dar şi la The Tower Studios în Londra. Vocile pe care le auzim în melodii aparţin lui Chris Corner, dar şi lui Simonne Jones, noua solistă. Primul anunţ cu privire la reunirea grupului venea încă din 2016.

Despre aceste piese artistul Liam Howe a avut următoarele de spus:

După 18 ani de stare de somn şi deliberări noi, Sneaker Pimps lansăm nu una, ci două noi piese. "Fighter" este un îndemn la curaj şi putere în fata crizei de sănătate mentală. "Squaring the Circle" este o expresie patentată de Nietzsche şi reprezintă o odă revenirilor eterne ale iubirii în fata adversităţii disperate. Cele două piese sunt în contrast, dar descriu diversitatea şi esenţa noului album".

Iată tracklist-ul albumului "Squaring the Circle":

01. Fighter

02. Squaring the Circle

03. Love Me Stupid

04. Pink Noise

05. No Show

06. Stripes

07. Child In the Dark

08. Black Rain

09. Alibis

10. Lifeline

11. The Paper Room

12. Immaculate Hearts

13. So Far Gone

14. Come Like the Cure

15. SOS

16. The Tranquility Trap

Sneaker Pimps a fost o trupă fondată în 1994 în Hartlepool. A abordat genuri precum trip-hop, dance-rock, downtempo, dar şi muzică electronică pură. Primul album a fost "Becoming X" din 1996,urmat de alte 2 LP-uri. Atmosfera trupei a fost perturbată din cauza neînţelegerilor dintre solista Kelly Ali şi Chris Corner. După "Becoming X", Ali a părăsit trupa şi Corner a devenit solist.

Numele "Sneaker Pimps" vine de la un articol publicat de Beastie Boys în revistă Grand Royal despre un bărbat angajat să descopere adidaşi clasici. Ulterior Chris Corner avea să fondeze trupa IAMX.