Lana Del Rey amână albumul "Blue Banisters", prezintă un nou teaser pentru o piesă

Artista a partajat pe Instagram o postare în care afirmă că noul său album va sosi "mai târziu mai târziu". A oferit şi un teaser pentru o nouă piesă, care va sosi în curând. O vedem pe Lana în faţa unei ferestre prin care radiază soarele, într-o casă ce pare uitată de vreme. Judecând după versuri, pare să fie o piesă de auto acceptare şi iubire, Lana Del Rey cântând despre şi mângâind părţi ale corpului său. Versurile sună astfel: "My body is a map of LA / I stand straight like an angel / With a halo."

Nu am fost lipsiţi de piese noi ale exponentei baroque pop, deoarece la final de primăvară am putut asculta 3 single-uri: "Blue Banisters", "Text Book" şi "Wildflower Wildfire". În plus, în martie 2021 a debutat albumul "Chemtrails Over the Country Club", la rândul său subiect al câtorva amânări succesive. Acela a fost un disc ceva mai liniştit şi melancolic, cu mai mult pian, dar şi câteva melodii psihedelice influenţate de The Doors. Imediat după debutul său venea promisiunea unui nou material discografic, numit "Rock Candy Sweet".

El se dorea un răspuns pentru haterii Lanei, care au acuzat-o de rasism şi glorificarea violenţei domestice. Titlul s-a schimbat în "Blue Banisters", iar ranchiuna artistei s-a mai domolit. Odată cu noul teaser de pe Instagram a venit şi o postare cu coperta acestui LP, care o prezintă pe muziciană intrp-o rochie galbenă, flancată de doi dulăi ameninţători. Sunt doi câini lup de Alsacia, unul cuminte şi unuil asmuţit. Aceştia sunt chiar câinii Lanei, pe numele lor Tex şi Mex.

Del Rey este activă din 2005, cântând şi sub alte pseudonime şi abordând genuri ca baroque pop, dream pop şi rock. În afară de "Chemtrails" lansat în 2021, am putut asculta şi albumul "Normal F*cking Rockwell" în 2019, după "Lust For Life" din 2017. În 2020 a sosit "Violet Bent OVer Backwards Over the Grass", un album spoken word, care includea poeziile Lanei.