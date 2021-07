Festivalul Neversea nu se mai ţine în 2021; Află când va avea loc

Conform organizatorilor Neversea, festivalul din 2021 a fost amânat pentru anul 2022. Decizia a fost luată deoarece timpul a fost prea scurt pentru ca festivalul să se ţină cu actualele condiţii pandemice. Premierul Florin Cîţu a declarat în multiple rânduri că deşi au fost ridicate restricţii, marile festivaluri că UNTOLD şi Neversea se vor putea ţine mai degrabă după 1 august.

Iată mesajul postat pe Facebook de către organizatorii Neversea:

Frumoşi visători ai Neversea,

De la răsărit până la apus, ne e dor mult de voi. Cu aceste lucruri în minte, am dorit să ştiţi că am făcut tot ceea ce era în puterea noastră (şi chiar câteva lucruri dincolo de ea) pentru a vă aduce pe Insula Viselor, o oază de libertate şi muzică, un peisaj suprearealist. Din cauza timpului extrem de scurt pentru a organiza festivalul în actualele reglementări pandemice, a trebuit să luăm cea mai dificial decizie de până acum. După o analiză atentă a opţiunilor noastre, unele incluzând mutarea lui Neversea la toamnă, am decis să nu compromitem experienţa pentru public, staff şi artişti.

Neversea, cel mai mare festival de plajă din Europa este născut din dragoste pentru vară, soare şi libertate, de a alerga desculţ pentru a îţi întâlni visele. Cu alte cuvinte, de vreme ce vara este singura noastră opţiune reală, alternativa cu care am rămas este să amânăm Neversea pentru vara lui 2022. Vom reveni anul viitor cu mai multă energie decât oricând, o experienţă incredibilă şi un line-up care vă va face să dansaţi cum nu aţi putut să o faceţi în aceşti 2 ani.

Între timp, deşi nu putem spera să înlocuim Neversea şi tot ce înseamnă pentru fiecare dintre noi, vă aşteptăm toată vara la Neversea Beach. Vă rugăm să staţi cu ochii pe adresa de mail, deoarece posesorii de bilete vor fi anunţaţi cu privire la opţiuni via email. În plus, pentru că preţuim loialitatea voastră şi ştim cât apreciaţi experienţele memorabile de la fesitval, acelaşi email vă va oferi alternative pentru a dansa împreună în acest an.

Vă mulţumim pentru iubire!

Abia aşteptam să vă vedem din nou pe Insula Viselor.