Tușnad Gastro Blues Fest 2021 - Program și reguli de acces

Ca urmare a restricțiilor de călătorie din UK, headlinerii inițiali ai zilelor de 19 si 20 iunie, Marcus Bonfanti și Mud Morganfield, au fost nevoiți să anuleze recitalurile din cadrul Tușnad Gastro Blues Fest 2021. Ambii artiști și-au exprimat dorința și disponibilitatea de a participa la ediția 2022, când organizatorii spera ca situația să se îndrepte, cel puțin în ceea ce privește predictibilitatea călătoriilor.

Prin urmare, seara de sâmbăta, 19 iunie, va fi închisă de către Dave Fields Band. Artistul inclus în New York Blues Hall of Fame vine la Tușnad cu al 6-lea și cel mai nou album, "Force of Will", lansat în iulie 2021. Duminică, 19 iunie, artiștii romani și străini participanți se vor reuni sub titulatura Pandemic Blues Session – Muddy Waters tribute.

Programul Tușnad Gastro Blues Fest 2021:

Vineri, 18 iunie

17:00 WATZZY (RO)

18:15 Baicea Blues Band (RO)

20:00 Jumping Matt & Ferenc Szás (GRUNTING PIGS) (HU) feat. AG Weinberger (RO)

21:45 Bluescore (RO/USA)

JAM SESSION

Sâmbătă, 19 iunie

17:00 Blue Monday Ministers (RO)

18:15 Foxy Lady Band (RO) feat. Giles Robson (UK)

20:00 Quo Vadis (RO)

21:45 Dave Fields Band (USA)

JAM SESSION

Duminică, 20 iunie

17:00 AXIS (RO/SRB)

18:15 The Gamblers (SRB)

20:00 Oxigen (RO)

21:45 International Pandemic Blues Session – Tribute to Muddy Waters (RO/HU/SRB/UK/SUA)

Sesiuni gastronomice

În zilele de sâmbătă și duminică vor fi organizate câte două sesiuni gastronomice pe zi, în intervalele 12:30 – 14:00 și 15:00 – 16:30, în cadrul cărora vor fi prezentate atât preparatele pregătite de maeștrii bucătari locali, cât și diverse sortimente de vin potrivite fiecărui preparat în parte. Maestru de ceremonii va fi nimeni altul decât somelierul Vincon Robert-Claudiu Bentea, care-și va conduce interlocutorii în lumea fascinantă a vinului și poveștilor lui.

Accesul la Tușnad Gastro Blues Fest 2021

Atât publicul spectator cât și stafful, voluntarii, artiștii, sunt informați că accesul în zona de festival este condiționat de normele în vigoare la data evenimentului. Actualmente acestea prevăd ca participarea este permisa pentru: