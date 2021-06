Urmărește-l pe Tom Jones în cadrul seriei Tiny Desk (Home) Concert - VIDEO

Sir Tom Jones a participat la episodul de pe 9 ianuarie 2021 al emisiunii The Voice UK, cântând piesa "Cry to Me". În vârstă de 80 de ani, artistul a cântat piesa lui Solomon Burke privit de juraţii emisiunii. Jones face parte din distribuţia emisiunii, având rol de jurat şi mentor pentru artiştii aspiranţi care participă la ea. În juriu se află Olly Murs, Anne-Marie şi will.i.am. Creatorul lui "She's a Lady" nu se opreşte aici şi a promis că va lansa un nou album în 2021.

Artistul a profitat de perioada de izolare pentru a finaliza un nou LP, la care lucrase înainte să intre în vigoare restricţiile. În timpul lockdown-ului s-a ocupat de mixaj şi finisarea pieselor. Jones a vorbit recent despre vaccinarea anti Covid, amintind că se află printre primii care au primit-o, din cauza vârstei avansate. A declarat şi că nu e nimic de temut şi că e asemenea unui vaccin antigripal. Pe aceeaşi listă a celebrităţilor care au primit imunizarea în UK se află Sir Ian McKellen, Michael Eavis, Lionel Blair, Marty Wilde.

Cel care cântă "What's New Pussycat?" îşi asumă o nouă provocare acum şi anume de a fi mentor pentru tinerii care vor ajunge sub aripa sa în sezonul 10 din The Voice UK. Acest rol este îndeplinit de britanic din 2012 şi el a ghidat multe talente până acum, făcând o pauză doar în sezonul din 2016. În sezonul 5 a fost exclus din juriu, după o dispută cu producătorii show-ului.

Activ din 1963, muzicianul, pe numele său real Thomas John Woodward a cântat o varietate de genuri muzicale, de la R&B şi pop la country, dance, soul şi gospel. Este un cameleon muzical, aşa cum îl numea New York Times în 2008. Are vânzări de peste 100 de milioane de albume şi 36 de hituri Top 40 în Marea Britanie.

Printre cele mai apreciate piese ale sale se număra "It's Not Unusual", "Delilah", "Kiss", "Sex Bomb" şi piesa de pe coloana sonoră a filmului James Bond din 1965. Tom Jones a concertat în premieră la Cluj-Napoca în 2019, pe BT Arena.