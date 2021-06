John Mayer lanseaza albumul "Sob Rock"

John Mayer a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat la SiriusXM ce părere are despre noul documentar cu Britney Spears. Fără rețineri, muzicianul premiat cu Grammy a mărturisit că a fost extrem de mâhnit să vadă cum a fost tratată Britney, chiar dacă nu a avut ocazia de a o cunoaște.

Mayer a subliniat și misoginismul de care s-a lovit artista, dându-se pe sine drept exemplu de bărbat alb faimos privilegiat în media, în ciuda numeroaselor sale relații vizibile în presă (cu Katy Perry, Jennifer Aniston și Taylor Swift) și a comportamentului său nu tocmai exemplar.

"Eu am ieșit OK din toată treaba asta...Sunt destul de convins de faptul că, parțial, acest lucru se datorează faptului că sunt bărbat. Și cred că multe dintre lucrurile care li se întâmplă artistelor din această industrie se datorează faptului că sunt femei. De ce atât de mulți bărbați ajung să spună: <<Mi-am învățat lecția. Da, mi-am luat-o, dar m-am întors!>>? Am urmărit documentarul observând cum cineva a fost mult mai afectat decât mine de inumanul experiment al faimei. Și m-am gândit: <<De ce am reușit să trec de asta? De ce am reușit eu să-mi găsesc drumul prin acest traseu cu obstacole? Ce anume mi s-a permis mie?>> E diferența aceasta de a fi în afara legii. Dacă ești bărbat, ești un haiduc. Dacă ești femeie, ești oarecum nebună. Și când am privit lucrurile din această perspectivă, am simțit o apăsare în inimă pe parcursul întregului documentar."