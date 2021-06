Fiica lui Will Smith, Willow a lansat o nouă piesă rock, "Lipstick"

Piesa "Lipstick" şi videoclipul visualizer au debutat pe 25 iunie 2021. Clipul e unul simplu, format din prim planuri ale feţei lui Willow Smith, cu efecte psihedelice aplicate peste. Sunt momente în care melodia aminteşte de Paramore şi spre final ritmul încetineşte în mod neaşteptat şi se strecoară un bas pătrunzător, care adaugă o uşoară întunecime aceastei creaţii. Willow ne uimea în această primăvară prin lansarea piesei "Transparent Soul", un track rock alternativ pe care bătea la tobe celebrul Travis Barker de la Blink-182.

Au trecut 11 ani de la "Whip My Hair", primul hit al puştoaicei, care a primit discul de platină în SUA, iar acum Willow a pornit în cu totul altă direcţie. Albumul său de debut în rock se va numi "Lately I feel Everything" şi va sosi pe 16 iulie, deci fanii nu mai au mult de aşteptat. Tânăra de 20 de ani este fiica lui Will Smith şi Jada Pinkett Smith şi trebuie spus că şi Jada a avut o trupă de nu metal care s-a bucurat de ceva popularitate la începutul anilor 2000.

La puţin timp după lansarea lui "Transparent Soul" în acest an, Willow a declarat public că a fost victima bullying-ului în şcoală pentru că ascultă muzică rock, fiind de culoare. Cât despre noul disc, muziciana citează ca influenţe nume precum Paramore, My Chemical Romance şi Avril Lavigne. LP-ul va avea 11 piese şi vine după un album numit "Willow" lansat în 2019, "The 1st" din 2017, dar şi "Ardipithecus" din 2015. A mai apărut şi un material discografic colaborativ cu Tyler Cole în 2020, "The Anxiety".

Willow va cânta şi la chitară pe noul album şi nu excludem o colaborare cu fratele său, Jaden Smith, mereu deschis la experimente muzicale. Artista şi-a făcut debutul la Hollywood în 2007, în filmul "I Am Legend", în care Will Smith juca rol principal. Ulterior apărea în pelicula "Kit Kittredge: An American Girl", alături de Abigail Breslin. În iunie 2019, tânăra anunţa public că este bisexuală şi susţine relaţiile poli-amoroase.