Eşecurile României la Eurovision, dezbătute la TVR, într-o emisiune moderată de Marina Almăşan

Eurovision, cea mai mare competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU (European Broadcasting Union), a fost unul dintre cele mai iubite programe ale Televiziunii Române. În ultimii ani, însă, rezultatele slabe ale participării României, precum și metodele de selecție a artiștilor, au determinat mulţi telespectatori să-și piardă interesul față de acest concurs sau să-și pună întrebări legate de profesionalismul și competența celor implicați în organizare.

La "Eurovision, pe şleau!", emisiunea pe care TVR 1 o va difuza pe 5 iulie, de la ora 21:00, se vor căuta răspunsuri la multe dintre întrebările publicului. <<Ce greșeli au condus la eșecurile din ultimii ani? Cine poartă vina acestor eșecuri? Cum ne redresăm?>> sunt doar câteva dintre posibilele întrebări care vor fi discutate în cadrul acestei emisiuni interactive, moderate de Marina Almășan.

"Luni, pe 5 iulie, TVR vrea să pună, în sfârşit, degetul pe rană: să găsească punctele slabe (dar şi pe cele forte, căci există şi din acestea) ale participărilor noastre la Eurovision, să propună soluţii pentru redresarea situaţiei şi spălarea ruşinii. Voi modera o dezbatere încinsă, în seara lui 5 iulie, pe TVR 1, cu invitaţi aleşi şi pricepuţi şi chiar dacă va ieşi cu scântei, important este ca lucrurile să se urnească. Şi la viitoarea ediţie, România să reajungă între primii 10! Asta dacă, în urma discuţiilor, nu va rezulta că, poate, e mai sănătos să stăm un an-doi, pe bară. Dialogul va fi LIVE, ceea ce pentru mine - om de live - va însemna o reîntoarcere la vremurile bune! Îi mulţumesc Televiziunii Române pentru că i-a încredinţat echipei mele acest eveniment şi sper să nu dezamăgim!", a declarat Marina Almăşan.

Invitații emisiunii "Eurovision, pe şleau!"

Timp de două ore, în cadrul dezbaterii live vor participa persoane implicate în proiectul Eurovision, dar şi fani ai concursului. Printre invitaţi se numără personalităţi de marcă din lumea muzicii, compozitori şi producători muzicali: Horia Moculescu, Alin Dincă - solist Trooper (Rock FM), Dan Manoliu, Dani Constantin - regizor muzical, Mugurel Vrabete (Holograf), Alexandru Urucu (fan înrăit), Nicola, Andrei Partoş şi Andrei Tudor.

Dezbaterea live va fi interactivă, iar telespectatorii vor putea să participe, prin telefon (mesaje şi intervenţii live), la discuţiile din platou. Prin Skype, din SUA, incisiva Elena Cârstea, un fin observator al fenomenului Eurovision, va interveni şi ea în discuţiile din platoul TVR 1.

Paula Seling şi Ovi, reprezentanţi care ne-au adus locuri pe podium la Eurovision, şi The Humans, una dintre trupele care au ieşit din concurs înainte de finală, vor susține recitaluri în cadrul emisiunii.

România a participat pentru prima dată la această competiţie în 1994, fiind reprezentată atunci, la Dublin, de Dan Bittman, alături de trupa Holograf, cu piesa "Dincolo de nori". Au urmat alte 20 de participări, cele mai bune performanţe fiind: de două ori locul trei - în 2005 cu Luminiţa Anghel şi Sistem cu piesa "Let me try", dar şi în 2010 când Paula Seling şi Ovidiu Cernăţeanu au interpretat piesa "Playing with fire". Anul 2006 a fost la fel de bun pentru România, Mihai Trăistariu reuşind să se claseze cu piesa "Tornero" pe locul 4, la Atena, obţinând 172 de puncte, cel mai mare punctaj pentru România.