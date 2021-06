În 2022, Foreigner concertează la Arenele Romane din București

Foreigner este o trupă rock americano-britanică, formată în 1976 de către muzicianul englez Mick Jones, de britanicul Ian McDonald și vocalistul american Lou Gramm. Ideea numelui i-a aparținut lui Mick Jones, având ca sursă de inspirație naționalitatea diferită a membrilor band-ului.

Până în prezent, trupa a lansat 9 albume de studio, 6 albume live, 20 de albume compilații și aproape 80 de DVD-uri. Totodată, a obținut 3 nominalizări la Grammy Awards și a câștigat premii la American Music Awards și Juno Awards.

Printre piesele de marcă semnate Foreigner se numără "Cold As Ice", "Feels Like the First Time", "Say You Will" și, bineînțeles, hit-ul care a ajuns pe prima poziție în topuri din întreaga lume - "I Want To Know What Love Is".

Vânzările Foreigner au ajuns în celebrul Top 40 Bussines Insider Best Selling Music Artists of All Time înaintea unor artiști sau formații precum Bob Dylan, Prince, Queen, Bon Jovi sau Def Leppard.

Foreigner rămâne un nume etalon al scenei muzicale internaționale, un grup care a influențat zeci de artiști și care continuă să facă acest lucru.

Prețuri bilete la concertul Foreigner de la Arenele Romane, București:

VIP (cu loc) - 319 lei earlybird (primele 200); 349 lei în presale și 370 lei la intrare

Teren (fără loc, în fața scenei) - 229 lei earlybird (primele 200); 259 în presale și 280 la intrare

Acces General (cu loc) - 139 lei earlybird (primele 200); 159 în presale și 180 lei la intrare

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei. Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la porțile de jos din parc ale Arenelor Romane. La pretul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Copiii sub 2 ani au acces gratuit doar în zona Teren (nu și pe scaune) și însoțiți de un adult posesor de bilet valabil. Organizatorii le recomandă fanilor care vin cu copii sub 10 ani să le protejeze urechile cu căști speciale. Volumul va fi puternic și acesta poate afecta auzul copiilor.

La concert vor exista suficiente puncte de vânzare a băuturilor pentru a evita cozile, Arenele Romane fiind o locație propice pentru evenimentele de gen.