Tudor Chirilă critică măsurile de relaxare ale Guvernului, numindu-le "măsuri de restricționare a industriei de spectacol" - VIDEO

Contextul pandemic s-a schimbat mult în ultimele săptămâni, rata scăzută de incidență și promisiunile guvernanților cu privire la susținerea sectorului cultural alimentând optimismul organizatorilor de concerte și festivaluri. Măsurile de relaxare anunțate vinerea aceasta exclud, însă, posibilitatea organizării evenimentelor cu peste 2,500 de participanți în iulie, respectiv peste 5,000 de participanți în august. Mai mult decât atât, regulile de acces la astfel de evenimente se anunță a fi și mai restrictive decât cele de anul trecut. Va fi necesară păstrarea unei distanțe de doi metri între participanți, testarea la intrare sau vaccinul fiind obligatorii. De asemenea, în luna august vor fi permise doar evenimentele care se desfășoară pe parcursul unei singure zile. Documentul ce cuprinde noile măsuri de relaxare poate fi accesat aici.

În aceste condiții, Tudor Chirilă consideră că măsurile de relaxare sunt de fapt "măsuri de restricționare a industriei de spectacol", argumentându-și afirmația în cadrul unei discuții libere, purtate cu Edy Chereji (Untold, Neversea), Daniel Clinger (light designer și reprezentant al Asociației Lucrătorilor din Industria de Spectacol) și Cristi Beiu (Sublime Production).

"Marea țeapă a vaccinării, dacă v-ați vaccinat pentru a merge la concerte, sau a asista la evenimente în aer liber, organizate mai simplu decât anul trecut, și cu mai multă predictibilitate, vă spun că chestia asta nu se poate întâmpla acum și am zis că, pe lângă toate locurile în care am comentat și am încercat să facem cunoscută poziția industriei de spectacol, viziavi de aceste măsuri de restricționare, de fapt, și nu de relaxare, am zis că și pe pagina mea de Facebook e un moment bun să mai știe lumea exact ce se întâmplă.

Și-i am alături de mine pe domnul Cristi Beiu, de la Sublime Production. El este un organizator de evenimente mai mici, sau mijlocii, putem spune, nu de mari festivaluri. Marile festivaluri sunt reprezentate de Edy Chereji (Untold și Neversea), și din partea Asociației Lucrătorilor din Industria de Spectacol, veteranul Daniel Clinger - Light Designer, profesor la UNATC și alte variante de universități, un om care a văzut tot ce s-a întâmplat în industria spectacolului din '90 și până acum", a spus Tudor Chirilă în introducerea dezbaterii purtate într-un live publicat pe pagina sa de Facebook.