Pe 3 aprilie aflam că DMX a suferit o supradoză şi un infarct, iar surse apropiate de artist afirmau că rapperul ar fi în stare vegetativă, moarte cerebrală. Muzicianul a murit pe 9 aprilie, la spitalul din White Plains, New York. Avea 50 de ani şi lasă în urmă 15 copii. Pe numele său real Earl Simmons, X s-a luptat de-a lungul vieţii cu abuzul de substanţe, cea mai recentă internare la dezintoxicare fiind în 2019. A petrecut şi un an în închisoare în 2018 pentru evaziune fiscală.

Rapperul american cunoscut şi ca Dark Man X se năştea pe 18 decembrie 1970 în Mount Vernon, New York. A devenit activ în rap din 1991 şi a avut o carieră cinematografică mult mai bogată decât alţi rapperi din State. A apărut în filme mainstream precum "Romeo Must Die", alături de Jet Li, dar şi "Exit Wounds", "Belly", "Cradle to the Grave" şi "Last Hour". În 2006 apărea într-un reality show numit "DMX: Soul of a Man", difuzat pe reţeaua BET din State. În 2003 publica o carte de memorie numită "E.A.R.L.: The Autobiography of DMX".

Viaţa sa începea greu, cu o copilărie ce a inclus bătăi din partea mamei şi abuzuri din partea concubinilor săi. La 14 ani DMX a început să stea mai mult pe străzile din Yonkers şi s-a împrietenit cu câinii străzii, relaţie specială ce avea să îl însoţească pe parcursul carierei de rapper. În 1984 începea să facă beatbox pentru un rapper local numit Ready Ron. După o încarcerare în 1988, X a început să ia în serios cariera hip-hop. Primul său single apărea în 1992, "Born Loser", prin casa de discuri Columbia Records.

În 1994 sosea al doilea single, "Make a Move" şi urmau colaborări cu Jay-Z şi Ja Rule, cu care forma trupa Murder Inc. Grupul nu a avut viaţa lungă, destrămându-se din cauza disputelor dintre DMX şi Jay-Z. Ulterior primul avea să îi poarte pică lui Ja Rule şi să înceapă un beef cu acesta, semnalat prin diss-uri în piese. Cele mai mari hituri ale lui DMX rămân "Where the Hoot At?", "Ruff Ryders' Anthem" şi "X Gon' Give It To Ya". Albumul de debut "It's Dark and Hell Is Hot", din 1998 îl cimenta pe DMX în conştiinţa colectivă ca un rapper unic, prin stilul său gutural agresiv şi cu imitaţii de mârâieli de câine.

Albumul a urcat pe locul întâi în topul Billboard 200. La 7 luni după apărea al doilea album "Flesh of My Flesh, Bloo of My Blood", care urca tot pe locul 1 în topul Billboard 200. X devenea astfel al doilea artist hip-hop după Tupac cu două albume pe loc fruntaş în topuri în acelaşi an calendaristic.

În ultimii ani de viaţă, DMX se întorsese spre divinitate şi începuse o revenire în muzică, după albumul "Redemption of the Beast" din 2015.