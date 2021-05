Paul Ciuci de la Compact este invitat în cadrul concertului aniversar TROOPER 25 de la Arenele Romane

Povestea Compact a marcat deja mai multe generații datorită compozițiilor lui Paul Ciuci, care a scris istorie în muzica românească creând unele dintre cele mai iubite cântece ale ultimilor 40 de ani: "Fata din vis", "Cântec pentru prieteni", "Stai cu mine", "Jocul ielelor", "Mi-e tare dor de tine", "Dă-mi o veste", "Un alt început". Puțini artiști se pot lăuda astăzi atât cu o bază loială de fani cu vechime, cât și cu generații tinere, care iubesc creativitatea neîntreruptă a muzicianului Paul Ciuci.

"Ne bucurăm teribil de mult să împărțim din nou scena cu Paul Ciuci. Paul ne-a fost alături și la evenimentul «Trooper 20 de ani». Pentru noi, Paul reprezintă un model și un reper. Am învățat o mulțime de lucruri numai discutând cu el despre muzică. Eu, unul, nu mai cunosc pe nimeni ca el; este un artist desăvârșit, care trăiește prin și pentru muzică.

Timbrul vocal, felul în care cântă la chitară, capacitatea incredibilă de a scrie atât de multe piese bune, toate aceste lucruri îl plasează în galeria marilor artiști. Suntem onorați ca de ziua noastră să îl avem lângă noi pe unul dintre Legendari! Prin cântecele Compact, am simțit dinainte de a avea ocazia să ne cunoaștem cu Paul că ne este un bun prieten. Am așa de multe povești frumoase pe care trebuie să le împart cu voi, încât nu mai am răbdare! Ne vedem la Arenele Romane să povestim și să cântăm. Muzica unește suflete!", a declarat Coiotu'.