Nominalizările la Premiile Gopo 2021 au fost anunţate oficial; Când se anunţă câştigătorii?

16 filme de tip lung metraj lansate fie la cinema sau prin servicii de streaming în 2020 au fost selectate de juriu pentru lista de nominalizări pentru mult râvnita categorie "Cel mai bun film". Lista extinsă intrată în competiţia pentru nominalizări a inclus 87 de producţii. Premiile Gopo au ajuns la ediţia cu numărul 15, iar filmele cu cele mai multe nominalizări sunt "Urma", care are 12, "Ivana cea groaznică", tot cu 12, dar şi "Tipografic majuscul", cu 10 nominalizări. "Acasă" are 7 nominalizări, iar "5 Minute" are 7. Nominalizările au fost selectate de către un juriu format din profesionişti ai domeniului: criticii de film Irina Trocan, Victor Morozov, Iulia Blaga, Călin Boto şi Gabriela Filippi.

Tot în juriu s-au aflat şi actriţa Emilia Dobrin, editorul Eugen Kelemen şi Ioana Dragomirescu (coordonatoare Cinema Elvire Popesco), dar şi regizorii Marius Olteanu, Mona Nicoară şi Nora Agapi. La categoria scurtmetraj au fost înscrise 67 de titluri, iar la documentar sunt 12 producţii, inclusiv "Colectiv". Filmul lui Alexander Nanau este nominalizat şi la categoria "Cel mai bun film de lungmetraj", dar şi "Cea mai bună regie", "Cea mai bună imagine", "Cel mai bun montaj" şi "Cel mai bun sunet".

Cel mai bun actor va fi ales dintre Mihai Călin ("5 Minute"), Igor Babiac ("Dragoş 2 America"), Şerban Lazarovici ("Tipografic majuscul") şi Teodor Corban ("Urma").

La categoria "Cel mai bun film european" au fost selectate "Il Traditore" (regizor Marco Bellocchio), "It Must Be Heaven" (regia Elia Suleiman), "Les Miserables" (regia Lady Ly) şi "Sorry We Missed You" (regia Ken Loach). Premiera din 2021 este faptul că avem 3 categorii pentru scurtmetraj: ficţiune, animaţie şi documentar.

După anunţul nominalizărilor, 650 de profesionişti din lumea filmului vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2021.

Iată şi categoriile legate de muzică:

Cel mai bun sunet

Alexandru Dumitru, Daniel Soare și Dejan Kragulj pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Andre Rigaut și Michal Fojcik pentru filmul "Dragoste 2. America"

Jean Umansky și Dana Bunescu pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Mihai Grecea, Florin Tăbăcaru, Angelo Dos Santos, Michele Schillings pentru filmul "colectiv"

Tom Weber, Andreas Mühlschlegel și Lukás Moudrý pentru filmul "Acasă"

Cea mai bună muzică originală

Bartosz Chajdecki pentru filmul "Dragoste 2. America"

Flora Pop pentru filmul "Totul nu va fi bine"

Marius Leftărache, Matei Stratan și Cristina Chiosea pentru filmul "Urma"

