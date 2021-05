Liliana Khemi i-a surprins pe jurații de la "Românii au talent" cu vocea sa

Liliana vine din București și este casnică. Concurenta a mărturisit că a lucrat cu copii în cadrul unor programe de tip afterschool în Israel și Australia. Liliana a trecut prin momente dificile în urma unui diagnostic crunt - cancer la sân. "Jumătate din tratament sunt voința și optimismul", a declarat Liliana.

Liliana și-a descoperit talentul muzical după ce s-a dus într-un bar de karaoke. A început să cânte și și-a dat seama că îi place sentimentul pe care muzica i-l oferă. De atunci cântă tot timpul și a venit la "Românii au talent" pentru a încânta telespectatorii cu vocea sa. Concurenta a interpretat piesa "Time Flies" (Vaya Con Dios) și a primit 4 DA.

"Vai, cât de frumos a fost! Am plecat puțin sceptică, dar am așteptat să-ți revii și ai revenit atât de frumos și am descoperit un timbru frumos, un plâns în voce care e extraordinar, notele atacate acolo unde trebuie. Aveți o răgușeala de care ar trebui să profitați. Este foarte frumos!", a spus Andra.