Eurovision 2021: Cătălina Ponor va prezenta punctajul acordat de juriul României

Roxen a urcat pe imensa scenă amenajată la Ahoy Arena, sala de spectacole din Rotterdam ce va găzdui semifinalele și Marea Finală Eurovision 2021. Alături de o echipă de dansatori, artista a prezentat jurnalistilor prezenți la fața locului conceptul unui show ce aduce în față povestea unei fete singure, care se luptă cu interiorul ei, cu stările ce-i sunt influențate de mediul exterior. Deși este în permanență înconjurată de temeri, Roxen reușește să se elibereze de ele, această idee fiind transmisă prin intermediul scenografiei la care echipa României la Eurovision a lucrat în ultimele săptămâni.

"Am trecut cu bine poate cel mai dificil moment, primul contact cu scena. Sala este impresionantă, totul este la superlativ și nu e loc de greșeală", a declarat Roxen pentru TVR .

Cu doar câteva zile rămase pâna la semifinala de pe 18 mai, Roxen a mărturisit că prima zi de repetiții a fost copleșitoare pentru ea, emoțiile spunându-și cuvântul.

"Am fost atât de emoționată când am urcat pe scenă, încât mi-au dat lacrimile și m-am luptat cu ele pe parcursul primului take", a detaliat tânăra artistă în cadrul unei conferințe de presă susținute la Rotterdam.