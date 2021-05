"Românii au talent" 2021: 11 finaliști și un singur câștigător; cine se luptă pentru 120.000 de euro

După un an anormal, după absența show-urilor live și a momentelor de entertainment care să ne bucure sufletele, cel mai nou sezon "Românii au talent" a oferit o rază de speranță în grila tv. Timp de mai bine de 15 săptămâni, telespectatorii s-au delectat cu numere de acrobație și contorsionism, magie și ventrilocie, muzică și dans.

Sute de concurenți s-au înscris la concurs și au participat la audiții. Unii au impresionat cu abilitățile lor și au mers direct în semifinală cu ajutorul butonului Golden Buzz. Alții au trecut mai departe cu cele patru DA-uri din partea juraților, iar cei mai puțini norocoși s-au bucurat pur și simplu de experiența de a urca pe scena uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni.

Astfel, în acest sezon, 24 de concurenți s-au luptat în cele două semifinale pentru un loc în marea finală. Din fiecare semifinală, cinci concurenți au mers mai departe în baza voturilor primite de la public. În plus, Andi, Andra, Alexandra și Florin au avut la dispoziție și un wild card, pe care l-au oferit la finalul celei de-a doua semifinale unuia dintre concurenți.

Premiul de originalitate:

Mai mult, și anul acesta, emisiunea de talente pune la bătaie un premiu de originalitate în valoare de 10.000 de euro. Propunerile juraților pentru acest premiu sunt Daria Batschi-Beleca, Duo Turkeev, Maria Rădeanu și Art of Robots. Tot publicul este cel care va lua decizia în privința câștigătorului prin vot.

Cine sunt cei 11 finaliști de la "Românii au talent" 2021:

Rareș Trufea (Golden Buzz)

Pe scena de la "Românii au talent", Rareș i-a cucerit pe jurați cu interpretarea sa. Atât partitura de pian, cât și vocea i-au făcut pe Andi, Florin, Andra și Alexandra să se ridice în picioare, iar pe Smiley și Pavel să apese Golden Buzz. În semifinală, momentul lui Rareș a fost pe gustul publicului, care i-a acordat votul de încredere.

Ana-Maria Mărgean (Golden Buzz)

Concurenta de 11 ani i-a cucerit pe jurații de la "Românii au talent" cu un număr excepțional de ventrilocie. Ana-Maria a impresionat cu abilitatea de a cânta perfect pe două voci, mai ales că una dintre ele se auzea din gura aproape de tot închisă. Acest talent a cucerit-o pe Andra care a apăsat butonul Golden Buzz și a trimis-o pe Ana-Maria direct în semifinale. În semifinală, concurenta a cucerit din nou cu talentul său și a primit votul publicului.

Duo Turkeev

Duo Turkeev este un grup format din Dmytro şi Julia, doi soţi care au decis să prezinte un număr de acrobație la "Românii au Talent" 2021. În semifinală, cei doi au fost acompaniați de fiicele lor, Liliya și Renata, creând un moment plin de emoție.

Daria Batschi-Beleca (Golden Buzz)

La audiții, Daria i-a vrăjit pe jurații de la "Românii au talent" cu o interpretare la harpă. Concurenta de 15 ani a ales să prezinte o partitură modernă ("Baroque Flamenco" - Deborah Henson Conant) și l-a convins pe Andi Moisescu că merită să meargă direct în semifinală. Acolo, Daria și harpa sa au ajuns la sufletele telespectatorilor, aceștia votând-o pentru marea finală.

GIM (Golden Buzz)

În etapa audițiilor, GIM a impresionat cu povestea de viață și cu o piesă rap prin care a spus adevăruri dure și emoționante. Florin Călinescu a fost mișcat de momentul concurentului, astfel că a apăsat butonul Golden Buzz. În cadrul semifinalelor, GIM a venit pe scenă cu un nou mesaj puternic, ce nu a fost trecut cu vederea de public.

Remi Martin (Golden Buzz)

În ediția de pe 15 februarie a emisiunii "Românii au talent", Remi a uimit și emoționat audiența cu numărul său de acrobație, a creat o lume de poveste și a obținut un Golden Buzz din partea lui Smiley și Pavel. Dacă la audiții Remi a pregătit un număr melancolic și înduioșător, în semifinală, concurentul de 35 de ani a ales să fie mai dinamic și energic. Această alegere a fost una câștigătoare, dat fiind faptul că Remi se numără printre finaliști.

Filip Cioc (Golden Buzz)

În audiții, tânărul concurent i-a emoționat până la lacrimi pe jurați cu povestea și interpretarea sa. Filip are probleme cu vederea, iar copilăria sa nu este deloc ușoară. Cu toate acestea, muzica este refugiul său și, în același timp, un limbaj universal și un mod prin care oamenii se simt mai conectați. Acesta este principalul motiv pentru care Filip a venit la "Românii au talent" - să aducă bucurie în sufletelor oamenilor cu vocea sa. Nici nu avea idee ce urma să se întâmple după interpretarea emoționantă a piesei "Never Enough". Florin Călinescu a fost vădit emoționat pe tot parcursul momentului și a apăsat pe Golden Buzz, trimițându-l pe Filip direct în semifinale.

În semifinale, Filip a continuat să ajungă la sufletele oamenilor cu vocea sa, iar votul celor de acasă l-au transformat în finalist.

Art of Robots (Golden Buzz)

Art of Robots este un grup proaspăt înființat, format din patru tineri originari din Kârgâzstan. Cei patru au fost uniți de pasiunea pentru dans și scenografii artistice, ei profesând în alte domenii. Numărul lor din audiții l-a impresionat pe Andi Moisescu, care le-a oferit băieților butonul Golden Buzz. Talentul și creativitatea grupului au fost puse în evidență și în cadrul semifinalei.

Dean Bowman

Dean este originar din New York, dar de patru ani locuiește în România. În audiții, concurentul a avut o interpretare excepțională, demonstrând un talent înnăscut, dar și anii de studiu. Dean a primit 4 DA și a mers mai departe în competiție. Vocea sa specială a cucerit publicul și în etapa semifinalei, oamenii de acasă dorind să îl vadă în marea finală.

Magitot

Pe numele real Marius Drăguș, Magitot a adus bucuria pe scena de la "Românii au talent" 2021 cu un număr de magie și stand-up comedy. Magitot a mai participat la show-ul de talente în 2019, atunci când a câștigat Premiul de Originalitate în valoare de 10.000 de euro.

Narcisa Ungureanu (wild card)

Narcisa are 10 ani și este originară din Suceava. Concurenta a venit la preselecții cu un moment energic de muzică populară și i-a convins pe jurați că merită să ajungă în semifinală. În prima semifinală, Narcisa nu a obținut suficiente voturi pentru a ajunge în finală, însă wild card-ul oferit de jurați a trimis-o direct în cursa pentru marele premiu. Narcisa a mărturisit că dacă ar câștiga, și-ar ajuta tatăl bolnav.