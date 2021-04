Texas lansează albumul "Hi", ce include o colaborare cu Wu-Tang Clan

Texas a pus la lucru "mușchiul creativ" și a înregistrat un nou material de studio, cel de-al 10-lea din carieră. Discul include o colaborare cu Wu-Tang Clan, dar și o baladă inspirată de muzica compozitorului italian Ennio Morricone.

Noul album "Hi" a venit ca o surpriză pentru membrii formației. Încercând să pună la cale un material cu piese pierdute, ce n-au mai ajuns pe albumul "White on Blonde", din 1997, vocalista Sharleen Spiteri și basistul Johnny McElhone s-au simțit inspirați să compună melodii noi.

"Bucuria noastră de a găsi acele comori de piese s-a intersectat cu entuziasmul nostru de atunci și, fără a fi planificat ceva, piese noi au început să apară. Ai putea spune că am fost inspirați de noi înșine!", a declarat Sharleen.

Trei dintre noile piese au fost scrise în perioada de carantină, în Scoția, Wales, Los Angeles și Suedia. Albumul include single-ul "Dark Fire", compus împreună cu Richard Hawley, și "Look What You’ve Done", un duet cu Clare Grogan, ce a făcut parte din trupa post-punk Altered Images. Materialul include și o baladă, intitulată "Unbelievable".

"Noi nu prea lansăm balade. Dar piesa asta a avut ceva aparte. Versurile sunt foarte intime și personale, iar linia melodică sună cu adevărat epic", a mărturisit Sharleen.

Întregul album are un aer cinematic, acest lucru datorându-se compozitorului Ennio Morricone, ce are în continuare o influență majoră asupra muzicii formației.

"Toate albumele noastre au piese cinematice. Morricone, în special, este încă o influență majoră. Facem trimitere către trecut, dar scriem totodată și din perspectiva poziției în care ne aflăm acum. Posibilitatea de a privi către lucrurile pe care le-ai realizat îți oferă o altă viziune. Scopul nostru a fost întotdeauna acela de a face muzică bună."

Albumul "Hi" va fi lansat anul acesta, pe 28 mai. Piesa ce dă titlul albumului este înregistrată în colaborare cu Wu-Tang Clan și beneficiază deja de un videoclip, ce poate fi urmărit mai jos.

Tracklist "Hi" - Texas:

'Mr Haze' 'Hi' cu Wu-Tang Clan 'Just Want To Be Liked' 'Unbelievable' 'Moonstar' 'Dark Fire' 'Look What You’ve Done' 'Heaven Knows' 'You Can Call Me' 'Sound of My Voice' 'Falling' 'Hi' (Single Mix) 'Had A Hard Day' 'Had to Leave'

VIDEOCLIP: Texas - "Hi" feat. Wu-Tang Clan

Texas este o formație de rock ce a luat naștere în Glasgow, Scoția, în 1986, numele provenind de la filmul lui Wim Wenders, "Paris, Texas". Grupul a debutat cu albumul "Southside" în 1989 și a cunoscut succesul la nivel internațional încă de la primul single "I Don't Want a Lover", pe care l-am ascultat și noi la BESTFEST 2013 (Vezi poze cu trupa Texas la BESTFEST). Formația se menține în topuri de peste 25 de ani, având peste 20 de milioane de albume vândute în întreaga lume.