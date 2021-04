Rapperul DMX, în vârstă de 50 de ani a suferit un infarct vineri seara, pe 2 aprilie 2021. Acesta a fost cauzat de o supradoză de droguri, iar surse din cadrul spitalului White Plains din New York afirmă că artistul ar fi în stare vegetativă, în moarte cerebrală. Despre problemele lui DMX şi evoluţia sa din ultimii ani aflaţi în articol.

Trebuie spus din start că reprezentanţii lui DMX au confirmat doar că acesta este spitalizat, fără a oferi detalii despre supradoză, infarct sau moartea cerebrală. Pe numele său real Earl Simmons, muzicianul ar fi suferit o supradoză în jurul orei 23:00 pe 2 aprilie. Sursele se contrazic cu privire la activitatea sa cerebrală şi potenţialul de a îşi reveni.

Rapperul american s-a luptat cu dependenţa de substanţe în repetate rânduri de-a lungul vieţii, intrând la dezintoxicare cel mai recent în anul 2019. Venea după un an de închisoare în West Virginia pentru evaziune fiscală. Una dintre marile sale probleme a fost dificultatea de a plăti pensie alimentară pentru toţi cei 15 copii, ducând averea sa netă la pragul critic în ultimul deceniu. La începutul anilor 2000, DMX era un superstar, lansând hituri ca "Party Up", "Ruff Ryders' Anthem" sau "Where The Hood At?"

Muzicianul a avut şi un beef cu Ja Rule, după ce a colaborat cu el şi cu Jay Z în anii '90. Ei chiar formaseră o trupă numită Murder Inc, dar aceasta nu a rezistat din cauza tensiunilor între DMX şi Jay Z. X a lansat şi un diss track în 2002, "They Want War", la care Ja Rule nu a răspuns. Cei doi s-au împăcat în 2009 la VH1 Hip Hop Honors.

Pe 10 februarie 2016 DMX a fost găsit inconştient în parcarea unui hotel Ramada Inn. A fost resuscitat de medici, iar poziţia oficială a sa a fost că era vorba despre un atac de astm.

Muzicianul a cochetat şi cu o carieră la Hollywood, fiind cunoscut în special pentru pelicula de acţiune cu Jet Li "Romeo Must Die". A jucat şi în filmele "Belly", "Exit Wounds", "Cradle 2 the Grave" şi cel mai recent apărea în rolul lui Davie în "Fast and Fierce: Death Race".