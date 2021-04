Gabi Luncă a murit; Artista avea 81 de ani şi fusese infectată cu Covid-19

Gabi Luncă s-a născut pe 16 octombrie 1938, la Vărbilău, în judeţul Prahova şi a fost una dintre cele mai renumite cântăreţe de muzica populară. Era cunoscută pentru "vibrato-uri dulci", cucerind atât publicul din ţară, cât şi pe cel de peste hotare. Din 1992 s-a reorientat spre muzică religioasă. Artista a fost şi cetăţean de onoare al comunelor Şiria din judeţul Arad şi Vărbilău, judeţul Prahova, dar şi misionar creştin şi filantrop. A devenit cunoscută de la 17 ani, când a fost cooptata de Orchestra Flacăra Prahovei din Ploieşti.

Pe atunci cânta muzică orăşenească lăutărească. În anii '50 a fost invitată să colaboreze cu casa de discuri Electrecord, înregistrând primul sau album, cu doar 4 piese. Cea mai celebră a fost "Dă-mi drumul nevastă-n casă", îndrăgita imediat de public. Din 1951 a cântat alături de tatăl sau, violonistul Dumitru Luncă, iar după 1953 devenea solista orchestrei de muzica populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. A colaborat şi cu Ansamblul Folcloric al Clubului 1 Mai, Ploieşti, dar şi cu Orchestra Flacăra Prahovei a Filarmonicii din Ploieşti.

Maria Lătăreţu și Tudor Vornicu au fost ca niște mentori pentru Gabi Luncă.

"Ea m-a învățat și m-a îndrumat foarte mult şi iată că nici astăzi n-am uitat tot ce m-a învățat. Am întâlnit-o şi pe doamna Ioana Radu, care mi-a spus: “Ai să ajungi mare!”. Am cântat împreună la un concert la Sala Palatului și m-a durut că au pus-o să deschidă spectacolul. Am avut mult de ]nvăţat de la dânsa şi mi-a prins bine. Deși n-am avut un mentor, am copiat tot ceea ce a fost bun de la alţi artişti", a spus Gabi Luncă.