Elven Bird a lansat "Just for a while", un nou single de pe albumul "The Japanese Tree" - AUDIO

Elven Bird a lansat o piesă candidă și melancolică intitulată "Just for a while". Melodia este extrasă de pe viitorul material discografic al artistei. Te invităm să o asculți.

"Just for a while" este inspirată din conversațiile pe care le-a purtat cu persoana iubită despre planuri de viitor, pe când lucrurile erau noi și nu știa ce se va întâmpla. "Titlul piesei vorbește de la sine, este un laitmotiv regăsit ca refren. <<Just For A While>> înseamnă să prețuim momentul acesta, clipa pe care o avem cât încă suntem tineri, frumoși și îndrăgostiți, pentru că nimic nu durează la infinit, anii ăștia rămânând până la urmă că niște imagini și stări cu care să te hrănești mai târziu și într-un fel, să iți retrăiești viață", a declarat Elven Bird. Stilul piesei completează perfect întregul album: un new folk, american blues și jazz fusion cu influențe asiatice, sound auzit pe toate celelalte piese de pe "The Japanese Tree". Materialul este compus din zece piese, fiecare cu un alt mesaj și o poveste de sine stătătoare, asemenea capitolelor unei cărți. AUDIO: Elven Bird - Just for a while Albumul "The Japanese Tree" urmează să fie lansat în luna iunie a acestui an prin casa de discuri indie Underdog Records. Anterior, tot de pe acest album, Elven Bird a lansat piesa "Woodelves". Invitat special pe această compoziție este Dan Byron, pe care îl putem asculta la flaut. Elven Bird a participat la majoritatea festivalurilor de folk din țară, unde a câștigat majoritatea trofeelor și premiul întâi, în formula de duo și de solo. A susținut concerte la Folk You - Florian Pittiș din Vama Veche, festivalurile de jazz Opera Nights din Sibiu, C’Art fest la Clubul Țăranului din București și a fost invitată în cadrul concertul Gringotronic al lui A.G. Weinberger din Budapesta.