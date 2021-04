Nelu Ploieșteanu a murit în spital. A fost internat cu COVID-19

Nelu Ploieșteanu s-a stins din viață azi-noapte, infecția cu noul coronavirus provocându-i decesul. Starea de sănătate a muzicianului a fost gravă încă de la jumătatea lunii martie, pe data de 18 fiind internat direct la Terapie Intensivă și intubat. Confirmarea decesului a venit de la SMURD ( Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare), într-un mesaj publicat pe Facebook:

Potrivit unor declarații ale apropiaților lui Nelu Ploieșteanu, citați de publicația Gândul, acesta s-ar fi îmbolnăvit de COVID-19 în urma participării la o petrecere, ce a avut loc pe 8 martie. Inițial, acesta ar fi refuzat internarea în spital, însă agravarea simptomelor nu i-a dat în final de ales.

Nelu Ploieşteanu, pe numele real Ion Dumitrache, s-a născut pe 16 decembrie 1950, în satul Ciorani din judeţul Prahova. A început să cânte la acordeon la vârsta de 6 ani, ulterior învățând să cânte și la pian.

A fost acordeonist la Teatrul de revistă "Ion Vasilescu", în 1979 susținând primul său turneu în străinătate. A lansat 18 albume, între care se numără: "Trece timpul ca nebunul" (2004), "Am iubit şi-am să iubesc" (2007) și "Fetele sunt floarea vieţii" (2011). Cele mai importante colaborări pe care le-a avut au fost cu actorii Gheorghe Dinică şi Ştefan Iordache.

"Am cântat de la şase ani, am învăţat să cânt de la tatăl meu, am "furat" muzica pe prispă. N-am visat niciodată că o să ajung atât de cunoscut. M-a ajutat Dumnezeu", declara Nelu Ploieșteanu în 2010, într-un interviu acordat pentru Adevărul.