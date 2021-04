"Voila", Franța are un as în mânecă la Eurovision 2021 - Barbra Pravi: "Nu mi-e frică de nimic"

Calificată deja în marea finală Eurovision 2021, Barbra Pravi este ”arma secretă” a Franței. Ea ar putea rupe șirul anilor de ghinion în cadrul acestei competiții, readucând trofeul Eurovision în Franța la 44 de ani de la ultima victorie. Asta își dorește delegația franceză, iar Barbra este candidatul perfect pentru această ”misiune”: e neînfricată și dornică să arate lumii cine este ea cu adevărat.

Descrisă de presa franceză drept "misterioasă, magică și magnetică", Barbra Bravi este o artistă de 28 de ani în plină ascensiune. A lansat trei EP-uri alături de Capitol Music France, a jucat în filmul de televiziune "La Sainte famille" și a compus muzică pentru artiști locali de renume, precum Florent Pagny, Chimene Badi și Yannick Noah. Datorită ei, Franța a câștigat în 2020 trofeul Eurovision Junior, piesa "J'Imagine", pe care ea a compus-o pentru tânăra artistă Valentina aducând o victorie nesperată în cadrul acestei competiții, după o pauză de 44 de ani de la ultima ediție câștigată. Nici măcar Patricia Kaas nu a putut să spulbere ghinionul, participarea ei din 2009 aducând Franței doar un loc 8, așa încât reușita Barbrei din cadrul Eurovision Junior este cu atât mai însemnată.

Barbra Pravi: "Concursul Eurovision este extrem de important pentru mine"

Cu rădăcini iraniene și sârbești, Barbra iubește cultura franceză și este mândră că va reprezenta Franța la Eurovision 2021 cu piesa "Voila". Nu e deloc întâmplător că delegația franceză își pune toată încrederea în Barbra. Naturalețea și dorința ei de afirmare își vor spune cuvântul.

"Concursul Eurovision este extrem de important pentru mine, pentru că, așa cum știți, am origini multiple. Eurovisionul este la intersecția multor culturi. Toate aceste țări care participă se conectează pentru o seară și fiecare vine să-și prezinte moștenirea culturală și să se exprime artistic într-un mod autentic. Sunt atât de onorată și de mândră să reprezint anul acesta moștenirea culturală a Franței. Vocea acestei țări. Limba franceză. Melodicitatea din muzica franceză. De abia aștept. Vă mulțumesc pentru această onoare", a declarat Barbra Pravi într-o conferință de presă susținută în luna aprilie.

Barbra Pravi: "Nu cred că aș mai fi putut fi nici femeia, nici dansatoarea, nici artista care sunt astăzi, dacă nu mi-aș fi croit propriul drum"

Delegația franceză a prezentat în cadrul acestei conferințe și un documentar inedit despre Barbra Pravi, filmat în culisele pregătirilor pentru Eurovision. Documentarul este realizat de Gianluca Materrese, regizor și actor, cunoscut pentru producțiile "Mon baiser de cinéma" (2014) și "Everything Must Go" (2019).

"Nu știu cum vor evolua lucruile, nu cred că putem prezice lucrul ăsta. Dar am văzut că s-a strâns un milion de vizualizări în mai puțin de 48 de ore la clipul meu din Finala Națională, e incredibil. (...) Mă vedeți așa cum sunt în viața de zi cu zi, nu sunt genul de persoană care să ceară atenție. Da, pot să obțin atenție, pentru că vorbesc destul de tare, dar nu sunt genul de persoană care să caute să fie în centrul atenției. (...) Nu cred că aș mai fi putut fi nici femeia, nici dansatoarea, nici artista care sunt astăzi, dacă nu mi-aș fi croit propriul drum. Trebuie să-mi găsesc singură limitele și nu mi-e frică de nimic", spune Barbra într-un fragment al documentarului "voila que je suis", în regia lui Gianluca.

"Voila", printre favoritele caselor de pariuri

Franța intră direct în finala Eurovision 2021, fiind precalificată alături de Italia, Germania, Olanda, Spania și Marea Britanie. Piesa "Voila", pe care Barbra o va interpreta în Marea Finală de pe 22 mai este cea de-a doua favorită a caselor de pariuri, după melodia "Je Me Casse", a Maltei.

"Voilà" este compusă de Barbra împreună cu Igit și Lili Po. Pe canalul oficial de YouTube al Eurovision, videoclipul piesei a strâns 1,2 milioane de vizualizări, iar pe canalul Eurovision France 2,6 milioane.

VIDEO: Barbra - "Voila"

Anul acesta, Eurovision se desfășoară la o capacitate redusă. Artiștii vor putea susține, totuși, show-uri live în fața unui public restrâns, de 3500 de spectatori. Delegația franceză se va prezenta la Rotterdam, alături de celelate 38 de țări participante, urmând să fie respectat un protocol strict.

România va fi reprezentată de Roxen cu piesa "Amnesia". Artista se declară entuziasmată și nerăbdătoare să cânte la Rotterdam, mărturisind că își ia energia de la public.