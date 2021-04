A murit actorul britanic Paul Ritter, cunoscut pentru rolul din seria "Cernobîl"

Paul Ritter, actorul cunoscut pentru rolurile sale din miniseria HBO "Cernobîl", precum și din filme ca "Harry Potter and the Half-Blood Prince" și "Quantum of Solace", a murit la vârsta de 54 de ani.

Potrivit unei declarații publicate de agentul său, Ritter a decedat luni (5 aprilie) din cauza complicațiilor legate de o tumoare pe creier. "Paul a fost un actor extrem de talentat care a jucat o varietate de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară. Era extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant. Ne va lipsi enorm", a declarat agentul său. În serialul găzduit de HBO, Ritter l-a interpretat pe Anatoli Diatlov, inginerul șef al centralei nucleare de la Cernobîl. Miniseria lansată în 2019 a câștigat 10 premii Emmy și două Globuri de Aur. Paul Ritter va fi, de asemenea, amintit pentru rolul lui Eldred Worple din "Harry Potter and the Half-Blood Prince" (2009) și Guy Haines în filmul James Bond - "Quantum of Solace". Actorul era cunoscut publicului din Marea Britanie pentru rolul din serialul "Friday Night Dinner". În 2012, show-ul a primit o nominalizare BAFTA la categoria "Best Situation Comedy".