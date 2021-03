Urmărește-l pe Sting în cadrul Tiny Desk (Home) Concert - VIDEO

Sting a dat curs invitației NPR și a susținut un recital în cadrul seriei Tiny Desk (Home) Concert. Artistul l-a avut drept invitat special pe artistul african Shirazee, alături de care a înregistrat o nouă versiune a piesei "Englishman in New York".

Sting le-a oferit fanilor de pretutindeni oportunitatea de a-l urmări cântând live de acasă. Tiny Desk (Home) Concert a devenit prilejul prin care muzicieni de calibru mențin legătura cu publicul larg, în cadryl acestei serii susținând recitaluri și Norah Jones și Lenny Kravitz.

"Asta e chestia cu muzica. Te ajută se te conectezi"

Sting l-a avut alături de el pe artistul african Shirazee, cei doi interpretând împreună un mash-up între "Englishman in New York" și "African in New York", versiunea reinterpretată a cunoscutei piese din 1987. "African in New York" se regăsește pe noul album de duete al lui Sting, ce include colaborări și cu Mary J. Blige, Shaggy, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox și Charles Aznavour.

"Ce bine e să cânți! Ce bine e să fii în aceeași cameră cu cineva care cântă! Am fost de unul singur un an întreg. Asta e chestia cu muzica. Te ajută se te conectezi. Electronic vorbind, am ținut legătura cu oameni din toată lumea, dar atunci când stai într-o încăpere cu altcineva, e cu totul altă chimie", a declarat Sting în încheierea duetului lor.

Shirazee s-a declarat, la rândul său, extrem de norocos să poată cânta alături de o legendă vie.

"Pentru mine, faptul că pandemia a făcut posibilă această întâlnire cu tine, e pentru mine o nebunie, trebuie să înțelegi asta. Nu te trezești, pur și simplu, într-o dimineață, stând lângă cel mai bun dintre cei mai buni", a declarat Shirazee, complimentându-l astfel pe Sting și mulțumindu-i pentru oportunitatea de a cânta împreună.

Sting a inclus în setlist alte două piese clasice din vastul său repertoriu, melodii simbolice pentru perioada pandemică pe care o traversăm. Atmosfera intimă creată pentru acest recital a dat un plus de emoție interpretării, versurile devenind astfel și mai pregnante.

SETLIST:

• "Englishman/African in New York"

• "If I Ever Lose My Faith in You"

• "Sister Moon"

VIDEO: Sting: Tiny Desk (Home) Concert