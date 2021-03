"Rebelde" va fi difuzat pe Netflix într-o nouă versiune - TEASER

Unul dintre cele mai populare seriale mexicane din anii 2000 revine pe micile ecrane. "Rebelde", telenovela mexicană creată de Televisa și inspirată la rândul ei de un alt serial de succes ("Rebelde Way") va fi readaptată în 2022 și preluată de Netflix.

Reboot-ul serialului "Rebelde" va avea tot 6 protagoniști, rolurile interpretate de Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Unckermann și Christian Chavez urmând să fie preluate de o nouă generație de adolescenți.

Rebelde is coming back!

In 2022, head back to Elite Way School as a new generation of students hope to win the Battle of the Bands. pic.twitter.com/UlBuKw1fyP

— Netflix (@netflix) March 1, 2021