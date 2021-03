Albumul "World I See" al Laurei Bretan a primit Discul de Aur înainte de lansare

Laura Bretan a lansat pe 5 martie primul material discografic din carieră, "World I See". Albumul a înregistrat un număr record de precomenzi înainte de apariția pe piață, primind astfel Discul de Aur.

Într-o perioadă în care artiști consacrați renunță să mai lanseze albume în format fizic (CD sau vinil), Laura Bretan, aflată la primul ei album ca artist profesionist, a înregistrat o performanță impresionantă: primul tiraj de CD-uri s-a epuizat înainte de a apărea în magazine, fiind vândut în intregime pe baza precomenzilor primite pe site-ul artistei.

Această reușită îi aduce Laurei Bretan Discul de Aur pentru vânzările albumului "World I See", prima distincție de acest gen din cariera artistei.

Laura Bretan: "Toate melodiile de pe album conțin câte o bucățică din inima mea și sunt extrem de fericită că pot împărtăși asta cu toată lumea"

Albumul "World I See", lansat astăzi, 5 martie, include nouă piese care au impus-o în circuitul public pe Laura Bretan în calitate de cântăreață pop / cross-over, dintre care două colaborări internaționale, cu canadienii The Tenors, pentru single-ul "Believe", și cu italianul Alberto Urso, pentru piesa "Miracoli".

Astfel de colaborări, producția internațională, dar, mai ales, calitățile excepționale ale Laurei au determinat succesul absolut neobișnuit al albumului, pentru care continuă să se primeasca zilnic zeci de comenzi, în primul rând din Statele Unite, apoi din multe țări europene, dar și din teritorii precum Argentina, Brazilia, Japonia, Maroc, Australia sau Filipine.

"Mă simt norocoasă și sunt foarte fericită pentru că am avut ocazia să lucrez cu oameni din toate colțurile lumii pentru acest album. Totodată, mă simt binecuvântată că am avut oportunitatea de a colabora cu oameni atât de talentați si creativi. Și, datorită acestor persoane, albumul este atât de special. Toate melodiile de pe album conțin câte o bucățică din inima mea și sunt extrem de fericită că pot împărtăși asta cu toată lumea. Chiar dacă în aceste momente suntem departe unii de ceilalți, cel puțin fizic, muzica are puterea de a ne aduce împreuna. Vă iubesc!", declară Laura Bretan.

Cea mai recentă piesă extrasă de pe disc este melodia titulară, "World I See". Single-ul a fost lansat împreună cu un video cu versuri, pe care îl puteți urmări mai jos.