Lady Gaga și Adam Driver sunt "Signore e Signora Gucci" în pelicula "House of Gucci" - FOTO

Lady Gaga și Adam Driver sunt soț și soție în noua peliculă a lui Ridley Scott, "House of Gucci". Artista a împărtășit publicului prima fotografie de pe platoul de filmări.

Lady Gaga ne oferă prima imagine cu soții Gucci în cea mai recentă producție cinematografică a regizorului Ridley Scott. Artista a publicat pe Twitter o fotografie în care ea și partenerul ei din film, actorul Adam Driver, sunt "Signore e Signora Gucci", în traducere "Domnul și doamna Gucci".

Lady Gaga și Adam Driver în pelicula "House of Gucci"

Lady Gaga și Adam Driver îi interpretează pe Patrizia Reggiani și Maurizio Gucci în acest film biografic, bazat pe scenariul lui Roberto Bentivegna și cartea scrisă de Sara Gay Forden, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed". Thriller-ul prezintă complotul pus la cale de Patrizia pentru a-l ucide pe Maurizio și condamnarea ei în instanță. În timpul procesului, Patrizia a primit porecla "The Black Widow" (Văduva neagră), fiind condamnată la 29 de ani de închisoare. A îndeplinit 18 ani din această sentință, în 2016 fiind eliberată.

Din distribuția filmului fac parte și Al Pacino, care-l interpretează pe Aldo Gucci, Jered Leto, în rolul lui Paolo Gucci, Jeremy Irons va fi Rodolfo Gucci, iar Camille Cottin - Paola Franchi.

Filmările au început în luna februarie, la Roma, Lady Gaga mutându-se acolo temporar. Riddley Scott plănuiește să filmeze și în Milano și Florența, dar și la Lacul Como.

Reputatul regizor are o conexiune puternică cu Italia, tot aici având loc și filmările peliculei "Gladiatorul" (2000), cu Russel Crowe în rol principal, "All the Money in the World" (2017) având acțiunea plasată tot aici.

Lady Gaga a jucat anterior în filmul "A Star Is Born", pentru care a primit prima nominalizare la Oscar în categoria "Cea mai bună actriță". Artista nu a câștigat în această categorie, dar a primit primul ei Oscar pentru piesa "Shallow" ("Cea mai bună piesă originală"), compusă împreună cu Mark Ronson. "Dacă ai un vis, luptă pentru el", a declarat Gaga la gala Oscar din 2019.