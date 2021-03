Hooverphonic vine în România în formula originală, pentru două concerte în toamna lui 2021

Hooverphonic a anunţat pe 10 martie că va veni în România în toamna lui 2021 pentru două concerte. Formaţia va sosi în formula originală în Braşov şi Bucureşti, pe 7 şi 8 octombrie, la Kruhnen Musik Halle şi respectiv Arenele Romane. Detalii despre eveniment şi formaţie aveţi în articol.

Hooverphonic a lansat recent piesa "The Wrong Place", cu care reprezintă Belgia la concursul Eurovision 2021. Acum trupa belgiană se pregăteşte de un nou concert în ţara noastră, iar biletele se pun în vânzare pe 12 martie la ora 10:00. Primele bilete au preţ special earlybird. Formaţia cu peste 20 de ani de activitate a lansat 10 albume, ce includ hituri precum "Mad About You", "Eden" sau "2 Wicky". Grupul din Ţările de Jos combină trip hop-ul cu rock-ul alternativ şi muzică electronică.

Ultimul album lansat de Hooverphonic a fost "Looking for Stars", care a debutat în 2018. Piesele trupei au ajuns pe coloana sonoră a unor filme şi seriale ca "CSI", "La Femme Nikita", "I Know What You Did Last Summer", "Permanent Midnight", "The Interview" şi "Third Watch". Hooverphonic trebuia să reprezinte Belgia la Eurovision în 2020 cu piesa "Release Me", dar pandemia a dus la amânarea concursului. Participarea sa e totuşi bătută în cuie pentru 2021.

Concertele din România au un aspect special: reîntoarcerea solistei Geike Arnaert, care a urcat pe scenă cu trupa din 1997 până în 2008. Aceasta a revenit în trupă în noiembrie anul trecut, iar odată cu această revenire, a avut loc şi o relansare a piesei "Mad About You", care împlinise 20 de ani. Grupul a mai concertat în România în 2019 la Cluj, la Form Space, utlerior la Hard Rock Cafe în Bucureşti. I-am văzut şi în 2014 la Cluj la Sala Sporturilor, dar şi în 2011 la Fratelli Studios.

Biletele la cele două evenimente din octombrie 2021 se vor găsi în format electronic pe www.iabilet.ro şi în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzică, IQ BOX şi pe terminalele Selfpay. Online, puteţi plăti cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fân Courier oriunde în ţară.