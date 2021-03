Greta Van Fleet ne-a surprins pe 19 martie odată cu lansarea unui nou single, intitulat "Broken Bells". Sună a piesă care ar fi luat multiple discuri de aur dacă era lansată în anii '70 sau '80. Sună în egală măsură a Scorpions, Led Zeppelin şi Jimi Hendrix. Vă invităm să o ascultaţi în articol.

Trupa începuse lansările de single-uri noi pe final de an 2020, când au sosit "My Way, Soon" şi "Age of Machine". Tot atunci era confirmat un nou LP pentru anul 2021. Acest an a început cu melodia "Heat Above", un track melancolic cu armonii plăcute, dar "Broken Bells" e ceva total diferit. E în altă ligă faţă de ultimele single-uri Greta Van Fleet şi poate mai bună decât tot ce am auzit pe primul album. Fraţii Kiszka au făcut o treabă excelentă în a invoca şi canaliza spiritul hippie şi de rock pur al anilor '70 în această operă de artă.

Secvenţa care începe la minutul 4 şi înlănţuie solo-uri este senzaţională, bună pentru orice trailer de film de dramatic, de război sau de aventură. Virează periculos de mult spre Hendrix sau măcar Frusciante, având în vedere tonalitatea chitarelor. Nu lipsesc nici comparaţiile cu Eric Clapton în "Cream" postate de fani pe YouTube. Noul album se numeşte "Battle at Garden's Gate", are 12 piese şi va sosi pe 16 aprilie 2021. A fost înregistrat în 2019 şi 2020 şi va fi lansat prin casele de discuri Lava/Republic.

Este doar al doilea album de studio al trupei care şi-a cimentat o bază solidă de fani. Iniţial pornise sub imaginea unei imitaţii de Led Zeppelin, dar s-a maturizat într-o trupă incredibil de talentată şi capabilă să ţină spiritul rock pur şi nealterat viu în ziua de azi. Noul album va avea o tematică mai lumească şi mai puţin metafizică decât primul. Este inspirat de experienţele trăite în timpul turneelor globale din ultimii ani. Artiştii au recunoscut similaritatea cu Led Zeppelin şi au mai lucrat la sunet pentru a se diferenţia.

Numele LP-ului este o aluzie biblică, dar conceptul se extinde şi la ideea de civilizaţii antice şi universuri paralele. Versurile explorează experienţa umană şi modul în care războiul şi religia o schimbă. Artiştii au văzut sărăcie, foame şi drame în ţările vizitate în turneu.