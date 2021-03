Drake a lansat un nou EP, "Scary Hours 2", cu 3 piese noi incluse

Drake a lansat un nou EP, primul său material discografic din 2021, "Scary Hours 2". Discul include 3 piese noi şi îl urmează pe "Scary Hours" din 2018, care includea hiturile "God's Plan" şi "Diplomatic Immunity". Tot în acelaşi an sosea albumul reper "Scorpion". Noile piese se ascultă în articol.

Cele 3 piese noi sunt şi un soi de preview pentru albumul "Certified Lover Boy", care a tot primit teasere în 2020 şi ar trebui să vină în 2021. De pe EP se remarcă single-ul "What's Next", care a primit şi un videoclip în care Drizzy face drifturi pe gheaţă cu o supermaşină. Toate pe pista de aterizare a avionului său personal, un Boeing 767 de 185 de milioane de dolari. Maşina din clip este un Mercedes Benz SLR McLaren cu un interior special Chrome Hearts. În clip mai apar şi imagini din Ripley's Aquarium, turnul CN, reţeaua de metrou Yonge şi alte locuri reper dinToronto.

E o piesă mai agresivă decât ne-a obişnuit Drake. El cântă despre zvonuri legate de faptul că "îşi donează lanţul", depsre înecatul de tristeţi în alcool şi un... Valentine's Day senzual. Cu 11 ani de carieră în spate, fostul actor de seriale pentru adolescenţi nu e gata să tragă frâna de mână prea curând.

E şi foarte mult flexing în piesă şi videoclip, cu privire la albume şi piese pe locul întâi în top, loja sa specială de la meciurile de baschet Toronto Raptors şi faptul că Drake şi-a luat vara lui 2020 liberă pentru odihnă. În afară de "What's Next", EP-ul mai include şi piesa "Wants and Needs", colaborare cu Lil Baby, dar şi un featuring cu Rick Ross, "Lemon Pepper Freestyle". Anul 2020 a fost greu pentru artist, între izolare şi lipsa de concerte, dar şi operaţia suferită la genunchi. Recuperarea cu mult stretching e citată de altfel pe noul single "What's Next".

Tot în 2020 am avut ocazia să ascultăm "Dark Lane Demo Tapes", o colecţie de piese rare şi B-Sides care nu se mai auziseră până atunci. Hitul anului trecut de la Drake a fost "Laugh Now, Cry Later" de la Drizzy, dar toată lumea aşteaptă cu nerăbdare albumul de studio cu numărul 65, "Certified Lover Boy".

Anul 2021 a început cu Drake atingând un record: primul cântăreţ care a sărit de 50 de miliarde de stream-uri pe Spotify. Pe final de 2020 a apărut şi zvonul că Barack Obama l-ar fi ales pe artist pentru a îl juca într-un film biografic, dar părea mai mult o afirmaţie în glumă a fostului preşedinte.