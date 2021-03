Delia şi Nane au colaborat din nou pe piesa "În Rai" - AUDIO

La aproape un an de la colaborarea virală "Cum Era", Delia şi Nane se reunesc pe piesa "În Rai". Noul single a debutat pe 25 martie şi este o piesă R&B cu bas puternic şi versuri despre o poveste romantică de cartier, cu un refren foarte catchy şi prietenos cu radio-ul. Poţi asculta piesa în articol.

Delia şi Nane au colaborat în aprilie 2020 pe piesa "Cum Era", care a strâns în ultimul an 20 de milioane de vizualizări. Are un videoclip flashy filmat în plină izolare, cu Delia purtând o mască fosforescentă şi dansând lângă şi pe un SUV într-o parcare subterană. Acela a fost primul experiment trap al Deliei, care revine la o abordare apropiată acum doar că "În Rai" este o melodie mai apropiată de R&B decât de trap. Nane cântă despre "fata sa din cartier care nu e doar de fun".

Piesa are un sound ce aminteşte de începutul anilor 2000 sau chiar de anii '90. Are ceva din pop-ul bombastic al acelor ani, cu piese suave, bas puternic şi voci jucăuşe. Cele două voci se armonizează bine pe refren, care îţi rămâne în minte şi te vei trezi fredonându-l la zile bune după ascultare. Melodia nu are videoclip, dar este deja în Trending, pe locul 21. Single-ul a fost urcat pe canalul de YouTube al lui Nane, care a promis fanilor că mai este puţin până la lansarea videoclipului oficial.

Delia a avut un început ocupat de an 2021, între colaborarea cu Taxi pe piesa "Inadaptat" şi lansarea primului său single-NFT, "Rachetă". Acesta a ajuns la o sumă licitată de 5063 de dolari, iar un NFT este o unitate de Blockchain care practic consemnează drepturile de autor asupra unei opere de artă.

Delia poate fi văzută pe Antena 1 în fiecare miercuri de la ora 20:30 în componenţa juriului iUmor, emisiune ajunsă la sezonul 10. Pe 7 februarie artista a împlinit 39 de ani, fiind sărbătorită de colegii de platou cu o surpriză specială. În 2020 Delia a lansat colaborarea cu Smiley "Ne Vedem Noi", care a strâns peste 10 milioane de vizualizări. Anul 2020 începuse pe ton heavy pentru muziciană, care a lansat prima sa piesă rock, "Aruncă-mă".

Nane a lansat în vara lui 2020 albumul "NANAlien", urmat de o serie de clipuri psihedelice animate creat de artistul vizual Cuscrew.