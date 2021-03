Cine cântă la Premiile Grammy 2021? Ceremonia are loc pe 14 martie

După ce au fost amânate din cauza pandemiei, Premiile Grammy 2021 au fost mutate pe 14 martie. În ultimele zile au fost dezvăluite şi numele artiştilor care vor cânta la ceremonia cu numărul 63 în istoria acestor premii prestigioase. The Recording Academy a oferit detalii despre organizarea galei, pe care le regăsiţi în articol, alături de muzicienii care participă.

Premiile Grammy 2021 încep pe 14 martie, la ora americană 20:00. Având în vedere diferenţa de fus orar, la noi va fi 15 martie, ora 3 dimineaţa. The Recording Academy a ajuns la un lineup final pentru marea seară, care va uni artiştii într-un flux comun video, chiar dacă aceştia vor emite din siguranţă, în zone separate. Ceremonia va servi şi ca tribut pentru arenele şi sălile independente de concerte, care au avut enorm de suferit din cauza pandemiei de Covid-19.

Persoane care lucrează la acele săli unde se ţineau concerte, inclusiv barmani sau manageri vor prezenta unele dintre categoriile premiilor din acea seară. Cât despre muzicienii care vor cânta, lista începe cu nume mari: BTS, Billie Eilish şi Taylor Swift. Tot în A List se află şi Megan Thee Stallion, alături de care vin Bad Bunny, Cardi B şi Black Pumas. Şi nu se termină aici lineup-ul! Vor mai avea numere muzicale şi DaBaby, Doja Cat, Brandi Carlile şi Haim, care a scos recent o piesă cu Taylor Swift, "Gasoline".

Harry Styles, Post Malone, Chris Martin şi Dua Lipa sunt la rândul lor programaţi să apară pe parcursul evenimentului.

Nominalizările la Premiile Grammy 2021 au fost deja anunţate la final de an 2020. Dua Lipa este cap de afiş, cu 5 nominalizări, inclusiv "Albumul Anului" şi "Piesa Anului". Taylor Swift are 4 nominalizări, iar Billie Eilish şi Beyonce au câte 3. Post Malone şi Justin Bieber sunt şi ei nomalizati pentru "Cel mai bun album", respectiv "Cea mai bună reprezentaţie pop solo".

Marele absent de pe listă este The Weeknd, care a criticat deja în repetate rânduri "sistemul corupt al premiilor", după succesul internaţional impresionant al albumului său nou "After Hours".

De obicei ceremonia de decernare a Premiilor Grammy are loc la Staples Center în Los Angeles. De această dată se va ţine în zona comercială a oraşului Los Angeles. În 2020 Billie Eilish a fost marea câştigătoare a galei, câştigând 5 distincţii din cele 6 nominalizări. Printre câştigători s-au mai numărat şi trupele TOOL, The Chemical Brothers, Cage The Elephant, Vampire Weekend şi Lizzo.