Tenorul Alin Stoica este invitat în cadrul concertului aniversar TROOPER 25 de la Arenele Romane

Tenorul Alin Stoica a acceptat invitația de a urca pe scenă alături de Trooper pentru o surpriză muzicală. Nu este pentru prima dată când muzicienii cântă împreună. Alin, un muzician cu experiență concertistică uriașă, este tenor al Operei Naționale București. A jucat roluri importante: Alfredo din „Traviata" de Giuseppe Verdi, Turridu din "Cavaleria Rusticana" de Pietro Mascagni, Rodolfo din "La Boheme" de Giacomo Puccini, Don Jose din "Carmen" de Georges Bizet și altele. Lucrarea lui de suflet rămâne opereta românească "Lăsați-mă să cânt" de Gherase Dendrino. Pe lângă alte premii, Alin Stoica a câștigat premiul "Matei Brâncoveanu" pentru rezultate incredibile în muzică și premiul "Luciano Pavarotti", înmânat de însăși soția celebrului tenor, Nicoletta Mantovani. Datorită acestei reușite, Alin a primit invitația de a cânta la Arena di Verona, în cadrul concertului omagial prilejuite de împlinirea a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti. La acest eveniment a cântat alături de nume sonore în lumea muzicii, cum ar fi: Placido Domingo, Jose Carreras, soprana Angela Gheorghiu și alții.

"Alin Stoica ne este un prieten de suflet. Ne bucurăm mult că a răspuns afirmativ invitației noastre. Am cântat de multe ori împreună și de fiecare dată au rămas în urmă niște momente deosebite. Din punctul meu de vedere, Alin este cel mai bun tenor român al ultimilor 30 de ani. Vocea lui este cu adevărat specială. Mai rar am văzut în România oameni care să aibă atâta bucurie în momentul în care urcă pe scenă. Apreciez enorm atât vocea uriașă pe care o are Alin, cât și curajul muzical. Este nevoie de mult curaj să te arunci în toate rolurile pe care le-a purtat el pe diverse scene din lume. Ne vedem la Arenele Romane", a declarat Coiotu'.