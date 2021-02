Sorin Pârcălab, la iUmor: "Dacă nu era reală faza, aș fi râs și eu" - VIDEO

După numărul caustic realizat de Dan Frînculescu, a venit rândul lui Sorin Pârcălab să urce pe scena de la iUmor. Acesta a mers pe formatul clasic de stand-up, și nu pe cel de roast, spunându-și păsul așa cum au făcut-o și alți invitați speciali înaintea lui.

Fără a fi nevoit să exagereze prea mult, Sorin a relatat pur și simplu ce i s-a întâmplat la DRPCIV, când s-a dus să-și înmatriculeze mașina din Germania, luată de la "niște băieți din Oradea". Sfătuit de un prieten, s-a dus la circa financiară pentru a-și depune dosarul, iadul dezlănțuindu-se apoi de la un ghișeu la altul.

"Nu știu dacă știți de ce se cheamă circă financiară: se cheamă circă financiară că-i circ acolo. Am văzut acolo femeia cu barbă, bărbatul cu țâțe, piticul porno. Când am intrat înăuntru, am crezut că am declanșat ceva revoltă, că a început lumea să strige: <<Ia-ți bon! Ia-ți bon!>>."