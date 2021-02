"Screech" din "Salvaţi de Clopoţel" a murit; Actorul Dustin Diamond suferea de cancer

Cei care au 30+ ani îşi amintesc cu siguranţă din copilărie şi adolescenţă serialul "Saved by the Bell", tradus la noi "Salvaţi de Clopoţel". Printre lângă tinerii plini de hormoni şi poante era amuzantul Screech, jucat de actorul Dustin Diamond, care a făcut istorie la vremea sa. Astăzi actorul a încetat din viaţă, după o luptă de 3 săptămâni cu cancerul. Detalii despre viaţă şi cariera sa aflaţi din articol.

Dustin Diamond va fi mereu ţinut minte ca personajul Screech în "Salvaţi de Clopoţel". Avea doar 44 de ani când ne-a părăsit, pe 1 februarie 2021. Actorul a fost diagnosticat cu o formă de cancer în ianuarie 2021, o variantă agresivă care s-a extins rapid. Actorul nu fusese implicat în reboot-ul "Salvaţi de Clopoţel" difuzat pe reţeaua de streaming americană Peacock în noiembrie 2020.

Născut în 1977 în San Jose, California, Dustin a fost actor, regizor, comediant şi muzician. A făcut parte din generaţia de actori-copii a anilor '80 şi '90, dar rolul care l-a făcut vedetă a fost cel al lui Samuel "Screech" Powers" în serialul "Salvaţi de Clopoţel. A jucat acest rol timp de aproape 13 ani. A apărut în acest rol în producţia "Good Morning, Miss Bliss" (1988-1989), apoi în "Saved by the Bell: The New Class" (1994-2000) şi apoi în ediţia dedicată mersului la facultate, "Saved by the Bell: the College Years".

În 2006 actorul a avut o controversă, după ce a regizat şi lansat propriul său sex tape, recunoscând ulterior că folosise o dublură care îi semăna. Diamond s-a apucat de stand up comedy după ce şi-a încheiat cariera în lumea serialelor şi a avut câteva turnee. A fost inclus în reality show-uri ca "Verigă Slabă" şi "Celebrity Boxing 2", dar a avut şi apariţii cameo în câteva filme precum "Dickie Roberts: Former Child Star" în 2003 sau "Made" în 2001. A concurat şi în show-ul "Hulk Hogan's Celebirty Championship Wrestling", fiind un uriaş fan al wrestling-ului.

A ajuns la un momentat dat arbitru de wrestling, manager şi partener Tag Team. Puţină lume ştie că Dustin era şi muzician, făcând parte din trupă de metal alternativ Salty the Pocketnife. El cânta la bas şi a compus o bună parte din muzica formaţiei. Doar un album au lansat băieţii în această formulă.

În 2009 a publicat o carte biografică, "Behind the Bell" în care îi descrie pe foştii colegi din serial în termeni nu prea flatanţi. În acelaşi an se căsătorea cu Jennifer Misner, iubita sa de multă vreme.

Pe Screech îl vom reţine ca un personaj timid, neîndemânatic, haios, buclucaş şi de o naivitate şi inocenţă aparte.