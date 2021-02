Un bărbat a transformat scheletul unchiului său într-o chitară funcțională - VIDEO

Potrivit publicației MetalSucks, un bărbat poreclit Prince Midnight tocmai a terminat de construit o chitară din oasele unchiului său Filip. Acesta a murit acum mai bine de 20 de ani în urma unui accident de mașină.

Scheletul lui Filip fusese donat unui colegiu local din Grecia, unde a fost folosit în scopuri educaționale timp de două decenii. Când școala nu a mai avut nevoie de schelet, a fost returnat familiei sale. Membrii acesteia au refuzat să-l incinereze din motive religioase, iar Prince Midnight, pe numele real tot Filip, nu a vrut să plătească o chirie costisitoare pentru locul din cimitir.

Astfel, bărbatul s-a gândit la o soluție mai puțin convențională și a decis să-i aducă un omagiu unchiului său iubitor de muzică metal transformându-i scheletul într-o chitară. După o "luptă" cu birocrația pentru a repatria rămășițele unchiului Filip, Prince Midnight a început construcția chitarei.

"Am luat cutia cu oase din Grecia și nu știam ce să fac cu ele. Să le îngrop? Să le incinerez? Să le depozitez în pod? Nicio variantă nu părea potrivită pentru a onora memoria cuiva care m-a inițiat în heavy metal.

Așadar, am decis să îl transform pe unchiul Filip într-o chitară, ceea ce s-a dovedit a fi o provocare. Am făcut multe cercetări și nimeni nu a făcut vreodată o chitară dintr-un schelet. Așa că am făcut-o eu [...]. Sunt foarte mândru de proiect și de modul în care îi onorează viața și influența asupra mea", a spus Prince Midnight.