Remi Martin și-a creat propriul univers încununat de un Golden Buzz primit de la Smiley și Pavel - VIDEO

Remi are 35 de ani și vine din Germania. Concurentul, care este pe jumătate neamț, pe jumătate francez, a mărturisit că inițial a vrut să devină actor, însă a ajuns artist de circ. Remi s-a specializat să facă acrobații la bara chinezească, care este o bară verticală de 6 metri.

Talentul lui Remi, abilitățile sportive, precum și elementele artistice ce completează acrobațiile sale i-au oferit șansa de a susține un spectacol pentru Regina Elisabeta. Remi a declarat că își dorește ca momentele sale să ajungă la sufletele cât mai multor oameni, să creeze spectacole cât mai mari care să îmbine teatrul cu circul.

În ediția de pe 15 februarie a emisiunii "Românii au talent", Remi a reușit să obțină ce și-a propus. A uimit și a emoționat audiența cu numărul său de acrobație, a creat o lume de poveste și a obținut cel de-al treilea Golden Buzz din competiție.

”Efectele de scenă excepționale, propunerea scenografică excepțională, dar nu au fost nici pe departe față de măiestria ta atletică. Baloanele au zis: <<băi e prea bun>>. Nu am văzut povestea cu baloanele, am văzut cât de bun ești tu. Eu prima dată am crezut că ești susținut de vreo pârghie când am văzut că stai paralel cu solul așa, într-o mână. Incredibil!", a spus Florin Călinescu.