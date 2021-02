Noul trailer al filmului "Mortal Kombat" este aici şi e sângeros - VIDEO

Unul dintre cele mai aşteptate filme din 2021 este "Mortal Kombat", o producţie Warner Bros, care tocmai a primit un prim trailer. Pare să fie un film violent, pe măsura jocului şi include câteva personaje familiare, dar şi unele noi. Puteţi urmări trailerul în articol, unde aflaţi mai multe detalii despre peliculă.

Warner Bros a lansat două variante de trailer, una cenzurată pentru publicul tânăr şi una Red Band, cu extra violenţă. Un personaj nou introdus în canonul MK este Cole Young, un tânăr luptător de MMA jucat de Lewis Tan. El descoperă că a fost ales să lupte pentru Pământ, lucru indicat de o cicatrice în formă de dragon de pe pieptul său. Cole este recrutat pentru luptă legendară alături de Sonya şi Jax. În cazul lui Jax avem şi un pic de origin story, văzând cum Sub-Zero i-a îngheţat şi spulberat mâinile, Jax având nevoie de proteze bionice apoi.

În trailer mai apar şi Kano, care are un accent australian şi un umor special la fatalitate, dar şi Raiden, care pare mai tinerel decât ştiam pentru un Elder God. Liu Kang arată convingător şi e gata să folosească atacuri cu dragoni de foc şi lovituri-bicicletă, în vreme ce Shang Tsung pare personajul negativ numărul 1. Shao Kahn nu apare încă. Kung Lao este şi el în trailer, care se încheie cu o luptă epică între Sub-Zero şi Scorpion, cu replica trademark "Get Over Here!". Acesta pare a fi un reboot pentru filmele "Mortal Kombat" şi "Mortal Kombat: Annihilation" din anii 1990.

Având în vedere contextul pandemic noul "Mortal Kombat" va sosi simultan în cinematografe şi pe HBO Max pe 16 aprilie 2021. Pelicula este regizată de Simon McQuoid şi filmul are rating R (18+). Shang Tsung este jucat de actorul Chin Han, care a amintit de umorul negru care îl caracterizează pe vrăjitorul mâncător de suflete într-un interviu recent. Seria de jocuri Mortal Kombat debuta în 1992, iar cel mai recent titlu este Mortal Kombat 11, lansat pe PC şi console în aprilie 2019.

În mod bizar boxerul Johnny Cage lipseşte din acest trailer, dar sunt sigur că îl vom vedea într-unul viitor. Franciza se află în proprietarea Warner Bros şi NetherRealm Studios.