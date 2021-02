Netflix va găzdui "Wednesday", un nou serial live-action regizat de Tim Burton

Netflix îi face loc în biblioteca sa unui nou proiect cinematografic. Serviciul de streaming a comandat opt episoade din "Wednesday", un serial live-action ce o are ca protagonistă pe Wednesday Addams. Mai multe detalii în articol.

Informații despre proiect au fost făcute publice în luna octombrie a anului trecut. La acea vreme, producția era în curs de dezvoltare, dar niciun serviciu de streaming sau reţea de televiziune nu era ataşată proiectului. Acum, Netflix a intrat în horă și le va aduce abonaților săi o nouă reprezentare a cunoscutei familii Addams.

Tim Burton va ocupa scaunul regizorului, dar și pe cel al producătorului executiv. Scenariul va fi scris de Alfred Gough şi Miles Millar, creatorii "Into the Badlands", care vor fi coordonatori şi producători executivi. Echipa este completată de Andrew Mittman (The Addams Family, Alphas), Kevin Miserocchi (Tee și Charles Addams Foundation), Kayla Alpert (Code Black, Up All Night), Jonathan Glickman pentru Glickmania (Addams Family 2 ) și Gail Berman (Familia Addams, Alphas).

Acesta va fi unul dintre puţinele seriale din cariera lui Tim Burton, cunoscut pentru filme ca "Edward Scissorhands", "Batman", "Batman Returns", "Ed Wood" sau "Mars Attacks". El a mai regizat episoade din "Alfred Hitchcock Presents" şi a fost producător executiv al serialului animat "Beetlejuice".

În ceea ce privește noul serial live-action, acesta este descris ca fiind o poveste plină de mister și supranatural, ce o urmărește pe Wednesday ca elevă a Academiei Nevermore. Vor fi prezentate încercările lui Wednesday de a-și stăpâni abilitățile paranormale, de a contracara o monstruoasă serie de crime ce a terorizat orașul și de a rezolva un mister ce i-a învăluit pe părinții săi cu 25 de ani în urmă.

Wednesday Addams a ajuns pe marile ecrane de mai multe ori de-a lungul anilor. Actrița Lisa Loring a interpretat acest rol în serialul TV "Familia Addams" din anii 1960. Christina Ricci a intrat în pielea personajului de două ori, în 1991 și 1993. Cea mai recentă portretizare îi aparține actriței Chloë Grace Moretz, care și-a împrumutat vocea pentru filmul de animație "The Addams Family".