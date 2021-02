Metallica va cânta la show-ul de Superbowl al lui Steve Colbert

Metallica va ţine primul său concert live din 2021 în weekend-ul ce urmează, în cadrul unei ediţii speciale de Superbowl a emisiunii lui Stephen Colbert. Formaţia va apărea în cadrul The Late Show luni pe 8 februarie, începând cu ora 6:35 ora României. Avem detalii despre show mai jos, dar şi despre Superbowl în general.

A trecut ceva vreme de la ultima reprezentaţie live Metallica, concertul caritabil pentru fundaţia All Within My Hands din noiembrie 2020. Pe atunci au fost strânşi peste 1.3 milioane de dolari. Acum e momentul să îi vedem pe Hetfield, Lars and co cântând din nou live, dar nu sunt singurii. Green Day va apărea de asemenea într-un eveniment dedicat pe 6 februarie, transmis pe canalul CBS. De remarcat faptul că Metallica nu a cântat până acum la Superbowl, sau la mari evenimente sportive.

Au fost aproape în 2016, atunci când San Francisco a găzduit finala NFL, dar a ales să cânte în concertul din ziua de dinainte de Superbowl, pentru CBS Radio. Faptul că Metallica nu e prezentă la Superbowl e un plus de fapt, pentru că acolo ai doar câteva minute să te desfăşori şi cânţi doar un medley de piese. În cazul concertului de la emisiunea lui Colbert ne aşteaptă un setlist de 18 piese. Cu puţin noroc auzim şi unele dintre piesele live compuse pentru noul album înregistrat de Metallica în izolare. Acesta ar urma să includă contribuţii vizibile din partea lui Trujilo şi Hammett.

Metallica şi-a adus discografia pe Tidal în 2020 şi a oferit pro bono drepturile de folosire a piesei "The Unforgiven" pentru campania #NoiFacemUnSpital.

Superbowl, marea finală NFL din 2021 are loc duminică între echipele Tampa Bay Buccaneers şi Kansas City Chiefs. Nu e doar cel mai aşteptat moment sportiv al anului, ci şi cel mai interesant pentru amatorii de reclame şi spectacole muzicale. Cele mai scumpe şi originale reclame se difuzează la pauza evenimentului sportiv. Pe scenă vor urca artişti ca The Weeknd (la pauză), dar şi Coldplay, Beyonce şi Bruno Mars. The Weeknd a anunţat că show-ul său va fi complet live, fără segmente pre-înregistrate.

Artistul a contribuit chiar cu 7 milioane de dolari pentru aranjarea scenică şi pregătirile aferente numărului său.