Titlul pentru "cel mai ocupat om din rock" tocmai a devenit mai greu de acordat. Pe de o parte îl avem pe Max Cavalera cu 6-7 formaţii, apoi Maynard James Keenan cu restaurant, viticultură, 3 trupe şi cariera de scriitor, dar şi Dave Grohl, omul-formaţie. Corey Taylor merită şi el un loc în acest club select, mai ales după ce a anunţat că a terminat de scris 5 scenarii de filme.

Artistul are la activ colaborarea cu trupele Stone Sour (temporar dizolvată), Slipknot (a scos album în 2019), iar acum îşi promovează primul album solo, "CMFT". Pe parcursul ultimelor 2 decenii a lansat câteva cărţi ajunse best seller, cu titluri ridicol de lungi ("Seven Deadly Sins: Settling the Argument Between Born Bad and Damaged Good"), iar acum intră în cinematografie. Într-o discuţie cu Terri Carr la postul de radio WDHA din New Jersey, solistul a dezvăluit că e atras de lumea filmului. În ultimul an Corey Taylor a fost asociat antologiei horror "Bad Candy", dar a primit şi un rol în filmul horror "Rucker".

Apare şi în documentarul SF cu tematica anilor '80 "In Search of Tomorrow", iar recent Corey a dezvăluit că ar dori să scrie un musical. Producţia respectivă ar fi bazată pe oraşul său natal, copilăria şi adolescenţa, dar şi prietenii săi. Problema e cu programul încărcat, mai ales dacă se concretizează turneele şi concertele reprogramate din 2020 în 2021. Corey a declarat la acel post de radio şi faptul că în fiecare scenariu pe care l-a scris şi-a dat şi un rol mic.

Artistul a precizat şi că a terminat un scenariu numit "Zombie Versus Ninja", pe care îl prezintă deja la pitch-uri producătorilor. La interviu muzicianul a declarat că nu vrea să intre în lumea Hollywood-ului ca actor sau regizor, ci e interesat strict de scenariu. Doreşte să creeze o lume, un univers şi să vadă oameni reali care aduc acea lume la viaţă. Corey mai lucrează la încă o carte în vreme ce promovează primul său LP solo. Întregul interviu se vede mai jos:

Când am auzit de aceste proiecte ale muzicianului, m-am gândit imediat la Rob Zombie, care a cunoscut deja un succes răsunător în lumea filmelor horror. A creat deja câteva filme-cult, inclusiv "Halloween”, "Halloween II", iar în ultimii ani a început să fie apreciat şi Fred Durst că regizor, mai ales după ce a lucrat cu John Travolta la filmul "The Fanatic".