Chitaristul The Animals, Hilton Valentine, a murit la 77 de ani

Hilton Valentine, fondator și chitarist al trupei britanice The Animals, a murit la vârsta de 77 de ani. Hilton a fost autorul emblematicului riff ce a făcut ca piesa "The House of The Rising Sun" să ajungă hit internațional.

Hilton Valentine s-a stins din viață pe 29 ianuarie, moartea sa fiind anunțată de un reprezentativ al ABKCO Records. Cauzele decesului nu au fost încă dezvăluite.

"Cele mai profunde regrete merg la familia și prietenii lui Hilton Valentine, care a murit în această dimineață, la vârsta de 77 de ani. Membru fondator și chitarist original al trupei The Animals, Valentine a fost un pionier al artei de a cânta la chitară, influențând evoluția muzicii rock 'n' roll decenii la rând", a transmis casa de discuri ABKCO Records pe Instagram.

Născut în 1943, Hilton Valentine a crescut în North Shields, Northumberland, pe coasta engleză. A început să cânte la chitară la vârsta de 13 ani, activând în multe trupe până să se alăture formației The Animals, la începutul anilor '60. Împreună cu Chas Chandler, Alan Price, Eric Burdon și John Steel, Valentine a creat un sound distinctiv, ce a făcut ca piesa "The House of The Rising Sun" să devină "primul hit folk rock". Trupa a avut în repertoriu, de asemenea, piese memorabile ca "Baby Let Me Take You Home", "Don't Let Me Be Misunderstood", "We Gotta Get Out of This Place", "It's My Life" și "Don't Bring Me Down".

În 1994, la introducerea trupei The Animals în Rock and Roll Hall of Fame, grupul a fost celebrat ca "veriga lipsă în tranziția de la R&B la punk rock". Ulterior, într-un interviu pentru Guitar International, vocalistul Eric Burdon l-a numit pe Valentine catalizatorul trupei, mărturisind că el a fost cel care a dat direcția formației spre rock.

Cât despre succesul piesei "The House of The Rising Sun", lansate în 1964, acesta nu ar fi fost posibil fără riff-ul de început al lui Valentine, care a transformat complet versiunea folk a lui Bob Dylan. Potrivit declarațiilor regretatului chitarist, acesta a luat pur și simplu secvența acordurilor lui Dylan și le-a cântat în arpegiu. Diferența a fost, însă, notabilă, această versiune devenind hit în Marea Britanie, SUA și Franța și rămânând, până la ora actuală, cea mai cunoscută variantă a piesei.

"Începutul piesei "Rising Sun" nu va mai suna niciodată la fel!...Tu nu doar cântai melodia, o trăiai! Mi s-a frânt inima la auzul veștii privind moartea lui Hilton. Am trăit momente frumoase împreună, prietene. Odihnește-te în pace", a scris vocalistul Eric Burdon pe Instagram.

VIDEO: The Animals - "The House of The Rising Sun"