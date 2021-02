Rusoaica Angelina Rudneva i-a cucerit pe jurații de la "Românii au talent" cu vocea suavă - VIDEO

Concurenta de 23 de ani a creat un moment emoționant pe scena de la "Românii au talent". Angelina a îmbinat pianul cu vocea caldă, într-o interpretare ce i-a adus 4 DA.

Angelina este originară din Rusia, dar de 2 ani locuiește în Brașov. Tânăra a venit în România pentru studii. A ales să rămână în țara noastră după ce s-a îndrăgostit și a rămas însărcinată. Prezența feminină și caldă i-a cucerit pe jurați de cum a pășit pe scenă.

Angelina le-a pregătit acestora un moment muzical. Concurenta a mărturisit că pasiunea pentru muzică a început din copilărie și continuă să și-o fructifice în fiecare zi. Angelina a interpretat piesa "If I Ain't Got You" și a mers în etapa următoare cu 4 DA.

"Angelina, ești Jolie. Ești Angelina Jolie. În afară că ești o rusoaică frumoasă, ai luat și din dulceața românească și dragostea, iubirea cu logodnicul a mai scurtat distanțele alea mari din Rusia. Excepțional ai cântat!", a comentat Florin Călinescu.

Andra a fost plăcut surprinsă de improvizația concurentei: