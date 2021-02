Albumul postum al lui Chris Cornell, "No One Sings Like You Anymore", va avea o continuare

Într-un nou interviu, Vicky Cornell, soția regretatului muzician, a dezvăluit că încă mai are multă muzică pusă deoparte și intenționează să lanseze un al doilea volum pentru albumul "No One Sings Like You Anymore". Detalii și audio în articol.

În luna decembrie a anului trecut, familia lui Chris Cornell a lansat un album postum al artistului, axat pe coveruri ale pieselor unor nume mari. E vorba despre John Lennon, Prince, Janis Joplin şi mulţi alţii. "No One Sings Like You Anymore" este o colecție ce onorează artiștii și cântecele care l-au inspirat pe Chris Cornell. Materialul a fost înregistrat în 2016 și este ultimul album de studio complet finalizat al artistului. Dacă piesele pot fi deja ascultate pe serviciile de streaming, o variantă fizică a albumului urmează să fie lansată pe 19 martie 2021. Acum, soția lui Chris Cornell le-a dat o veste bună fanilor. Invitată în cadrul emisiunii The Rizzuto Show, Vicky a dezvăluit că va continua să onoreze memoria artistului cu o nouă lansare. Este vorba de cel de-al doilea volum al materialului "No One Sings Like You Anymore". "Există un al doilea volum. Ce a făcut ca primul volum să fie atât de special este faptul că el l-a masterizat și l-a împărțit. Totul este Chris de la început până la sfârșit. Și celălalt, volumul doi, a fost masterizat, dar nu și împărțit. Suntem binecuvântați pentru că a fost un scriitor atât de prolific și ne-a lăsat multă muzică. Nu într-o formă complet finisată, dar avem cu ce să lucrăm, iar ștampila Cornell este peste tot, ceea ce este cu adevărat special. Deci, există multă muzică", a declarat Vicky Cornell. În altă ordine de idei, Toni Cornell, fiica muzicianului, a marcat împlinirea a 30 de ani de la apariția piesei "Hunger Strike" cu un mesaj dedicat tatălui său. Mai mult, tânăra a și interpretat un fragment din această piesă din repertoriul Temple of Dog, trupă fondată de Chris Cornell. VIDEO: Vicky Cornell în emisiunea The Rizzuto Show