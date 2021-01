Un serial despre Sex Pistols regizat de Danny Boyle începe filmările

Nu cred că există o persoană mai bună să ecranizeze un film despre Sex Pistols sau în acest caz un serial decât Danny Boyle. La urma urmei, filmele sale "Trainspotting" au fost pe cât de punk rock şi haotice se poate. Istoria zbuciumată a britanicilor va ajunge la postul FX sub formă de serial în curând. Avem detalii în articol.

Conform celor de la Variety o mini serie de 6 episoade va fi creată şi regizată de către Danny Boyle. Pe acesta îl cunoaştem pentru superproducţii ca "Sunshine", "28 Days Later", "Trainspotting", dar şi pentru ceremonia Jocurilor Olimpice din Londra în 2012. Noul serial va fi bazat pe memoriile chitaristului Steve Jones lansate în 2018 sub numele de "Lonely Boy: Tale From a Sex Pistol". Producţia va începe în martie, iar titlul preliminar este "Pistol".

Danny Boyle va fi şi producător al acestui serial. Distribuţia a fost deja realizată, iar Toby Wallace este chitaristul Sex Pistols, Jones, în vreme ce Anson Boon este solistul Johnny Rotten. Louis Partridge este Sid Vicious, iar Jacob Slater este Paul Cook, în vreme ce Fabien Frankel este Glen Matlock. Va fi interesant de văzut dacă Louis Partridge se ridică la înălţimea lui Gary Oldman, care a interpretat un Sid Vicious fantastic în pelicula "Sid and Nancy" de acum câteva decenii.

În serialul cel nou mai apar şi Chrissie Hynde, jucată de Sydney Chandler, dar şi Nancy Spungen (jucată de Emma Appleton). Simbolul punk Jordan e jucat de Maisie Williams, aka Arya din "Game of Thrones". Boyle e cunoscut şi apreciat pentru Oscarul câştigat cu "Slumdog Millionaire", iar recent a cochetat cu muzica celor de la Beatles în filmul "Yesterday". Într-o declaraţie pentru Variety şi-a descris astfel proiectul:

Imaginaţi-vă să intraţi peste universul din "The Crown" sau "Downton Abbey" cu tovarăşii şi să ţipaţi toate piesele şi toată furia pe care ele o reprezintă. Acela este momentul în care cultura britanică şi societatea s-au schimbat pe vecie. Este punctul de detonare pentru cultura stradală britanică, acolo unde oamenii de rând erau în centru şi îşi exprimau furia şi moda, iar toată lumea trebuia să se uite şi să asculte şi toţi se temeau sau îi urmăreau... pe The Sex Pistols.

Sex Pistols este o trupă pe cât de legendară pe atât de efemeră. A făcut istorie cu albumul "Never Mind the Bollocks" din 1977, dar nu a rezistat haosului decât câţiva ani (1975-1978). A ajuns în Rock and Roll Hall of Fame în 2006, dar membrii trupei au refuzat introducerea în acel panteon.