Taylor Momsen își amintește de ultima sa conversație cu Chris Cornell, ce a avut loc în noaptea în care artistul a murit

Taylor Momsen s-a numărat printre ultimele persoane cu care Chris Cornell a vorbit înainte de a muri. Intervievată de gazda unui post de radio din LA, vocalista The Pretty Reckless și-a amintit de discuția pe care au avut-o chiar în noaptea în care artistul s-a stins din viață.

Cu doar câteva ore înainte de moartea sa, Chris Cornell a susținut un concert sold out la Fox Theatre Detroit‏. Show-ul a fost deschis de trupa The Pretty Reckless, ce a însoțit formația Soundgarden pe parcursul întregului turneu.

Intervievată de Matt Pinfield de la postul de radio 95.5 KLOS, vocalista The Pretty Reckless și-a amintit de ultima discuție pe care a avut-o cu Chris chiar în nefericita noapte.

Taylor Momsen: "Am avut o discuție drăguță, l-am îmbrățișat"

"Chris Cornell a vrut să plece chiar după ultimul show, așa că l-am așteptat lângă ușa de la ieșire, știind că este ultima noapte de turneu. Voiam să-i mulțumesc pentru tot și să-i spun ce-mi propusesem să-i spun. Și așa am făcut, l-am prins chiar înainte să plece. Am avut o discuție drăguță, l-am îmbrățișat și ne-am despărțit spunându-i: <<Hai să repetăm experiența asta și altă dată>>, după care mi-am continuat seara, am mai rămas în parcarea din spate cu Matt [Cameron], Kim [Thayil] și Ben [Shepherd] din Soundgarden și restul colegilor din trupă. Sărbătoream această zi, nu ne venea să credem că suntem acolo. Eram într-un fel triști că s-a terminat turneul, dar bucuroși că am luat parte la aceste concerte", a povestit Taylor.

Când a aflat, a doua zi, că vocalistul Soundgarden a fost găsit mort în camera sa din hotel, Momsen a rămas șocată.

"Nu am putut să cred, asta a fost prima reacție. Eram convinsă că toată lumea mă minte și că era doar o glumă oribilă."

The Pretty Reckless a continuat pentru o perioadă turneul pe care formația îl avea planificat, însă în cele din urmă o mare parte din concerte au fost anulate. Taylor nu a mai putut să urce pe scenă, după tragicul eveniment.

"Nu eram pregătită din punct de vedere emoțional să trec printr-o astfel de traumă și un astfel de șoc", a declarat artista.

Taylor, în vârstă acum de 27 de ani, a detaliat cât de mult a însemnat pentru ea muzica trupei Soundgarden.

"Am auzit de trupa Soundgarden când eram destul de tânără și m-a emoționat mai puternic decât orice altceva. A avut un loc aparte în inima mea."

Taylor va lansa anul acesta un nou album alături de colegii din The Pretty Reckless. Discul se numește "Death By Rock And Roll" și este programat să apară pe 12 februarie.